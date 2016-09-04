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Лидеры БРИКС призвали пересмотреть квоты МВФ с учетом развивающихся рынков к 2017 г.

Экономика и бизнес
4 сентября, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС
Они также подчеркнули, что существующий порядок не отображает текущие глобальные экономические реалии
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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС, которые провели сегодня неформальную встречу в Ханчжоу "на полях" саммита "Группы двадцати", призвали страны G20 пересмотреть действующую систему квот Международного валютного фонда (МВФ). По их мнению, она не отражает глобальные экономические реалии, сообщили в МИД РФ.

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"Лидеры БРИКС акцентировали, что эффективная и рациональная глобальная экономическая и финансовая архитектура является ключевым фактором для обеспечения устойчивого роста и заявили о готовности работать в этом направлении, - говорится в комментарии дипведомства. - Они подчеркнули, что квоты МВФ не отражают сегодняшние глобальные экономические реалии. Они призвали страны "Группы двадцати" в сотрудничестве с МВФ наращивать усилия для увеличения размера квотных ресурсов фонда и пересмотра квот и голосов для справедливого отражения роли государств с формирующимися рынками и развивающихся стран".

"В этой связи они призвали к завершению 15-го общего пересмотра квот и голосов МВФ, включая разработку новой формулы расчета квот, к ежегодному совещанию МВФ в 2017 г.", - отметили в министерстве.

G20. Хроника работы саммита

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