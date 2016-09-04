Путин: ситуация в экономике РФ стабилизировалась

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Россия оценивает свои усилия по восстановлению экономики как скромные, тем не менее, ситуация стабилизировалась, резервы сохранились, отток капитала сократился в пять раз, заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье на первом заседании саммита "Группы двадцати".

"Что касается нашей страны России, то мы оцениваем наши усилия как недостаточные, скромные, но наша экономика все-таки стабилизировалась. У нас сохранились резервы, существенно сократили отток капитала. По сравнению с прошлым годом отток капитала сократился в пять раз, снижена инфляция в два раза, дефицит бюджета - 2,6%. Безработицу мы удерживаем на достаточно низком уровне - 5,7%. Внешний долг сохраняется на достаточно низком уровне - всего 12 с небольшим процентов", - рассказал глава государства.

Он отметил, что сейчас РФ фиксирует небольшой, но рост промышленного производства и других показателей.

"Планируем и дальше снижать бюджетный дефицит, продолжить работу по снижению зависимости доходов бюджета от экспорта углеводородов. Продолжить взвешенную политику по обеспечению макроэкономической стабильности. Продолжим и реализацию улучшения делового климата", - заверил Путин.

В своей речи президент отметил, что многие мировые лидеры указывают на проблемы и сложности, с которыми сталкивается мировая экономика. Однако, по словам российского президента, "сегодня наблюдается хоть и медленное, однако положительное восстановление экономик".