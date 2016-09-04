Путин: Россия заинтересована в постоянном диалоге с Саудовской Аравией

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Россия придает большое значение расширению многопланового сотрудничества с Саудовской Аравией, которая является крупнейшим производителем нефти, и без которой нельзя решить ни одну серьезную международную проблему, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с преемником наследного принца Королевства Мухаммедом бен Сальманом "на полях" саммита G20.
"Придаем большое значение расширению многопланового и взаимовыгодного сотрудничества с Саудовской Аравией. Это касается и наших двусторонних отношений, имея в виду, что мы самые крупные нефтедобывающие страны. Это касается и международных вопросов. Мы считаем, что без Саудовской Аравии ни один серьезный вопрос в регионе, конечно, решен быть не может", - сказал Путин.
Президент РФ подчеркнул, что для России очень важно поддерживать с Саудовской Аравией постоянный диалог.
В то же время Мухаммед бен Сальман отметил, что взаимовыгодное сотрудничество России и Саудовской Аравии будет способствовать обеспечению стабильности на мировом рынке нефти.
"Как вы сказали, наши страны - две крупнейшие на рынке нефти. Не может быть стабильной политики в области нефти без участия России и Саудовской Аравии", - сказал бен Сальман.
"Поэтому я считаю, что с помощью нашего дальнейшего сотрудничества нам удастся добиться взаимных выгод в том, что касается дальнейшего развития событий на рынке нефти", - продолжил он.