Австралия и Великобритания намерены заключить соглашение о свободной торговле

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Австралия и Великобритания заинтересованы в заключении двустороннего соглашения о свободной торговле. Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл после встречи с британским премьером Терезой Мэй в Ханчжоу, где проходит саммит G20.
"Мы едины и относимся к этой идее с энтузиазмом", - отметил Тернбулл, сообщив, что отправит в Лондон официальную делегацию для начала переговоров по будущему соглашению. Он уточнил, что такое соглашение может вступить в силу только после того, как Великобритания официально покинет Евросоюз, "а это произойдет не завтра, а через несколько лет". Однако интересам Австралии отвечает, чтобы соглашение "было готово и начало работать сразу же после этого события", подчеркнул Тернбулл.