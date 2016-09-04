Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Австралия и Великобритания намерены заключить соглашение о свободной торговле

Экономика и бизнес
4 сентября, 13:49 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
Премьер-министр Австралии уточнил, что такое соглашение может вступить в силу только после того, как Великобритания официально покинет Евросоюз
Материал из 1 страницы

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Австралия и Великобритания заинтересованы в заключении двустороннего соглашения о свободной торговле. Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл после встречи с британским премьером Терезой Мэй в Ханчжоу, где проходит саммит G20.

"Мы едины и относимся к этой идее с энтузиазмом", - отметил Тернбулл, сообщив, что отправит в Лондон официальную делегацию для начала переговоров по будущему соглашению. Он уточнил, что такое соглашение может вступить в силу только после того, как Великобритания официально покинет Евросоюз, "а это произойдет не завтра, а через несколько лет". Однако интересам Австралии отвечает, чтобы соглашение "было готово и начало работать сразу же после этого события", подчеркнул Тернбулл.

Смотрите также
G20. Хроника работы саммита

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Мэй, Тереза Тёрнбулл, Малколм
Темы
Саммит G20
Страны
Австралия Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
2
СМИ: Гулмурод Халимов стал новым главарем террористической группировки ИГ
3
Один человек погиб в результате стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Кирилл Дмитриев: технология гиперпетли может стать прорывной для России
6
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
7
"Серьезные разногласия": как Россия и США пытаются договориться по Сирии
Темы дня
Реклама