Путин: волатильность рынков и долги развитых стран сдерживают рост мировой экономики

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Волатильность валютных и сырьевых рынков, а также высокие долги развитых стран являются сдерживающими факторами для роста мировой экономики. Такое мнение высказал в воскресенье президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) "на полях" саммита G20 в китайском Ханчжоу.

Он констатировал, что "до сих пор, к сожалению, не преодолены последствия финансового кризиса 2008-2009 гг, глобальный рост все еще неравномерен и очень хрупок". "По прогнозам, на докризисный уровень темпы развития выйдут только не раньше 2019 года. Среди сдерживающих факторов - волатильность валютных и сырьевых рынков, несогласованность мер монетарной политики, высокие долги развитых экономик", - сказал президент РФ.

В этой связи, продолжил Путин, Москва поддерживает приоритеты китайского председательства в "двадцатке", направленные на стимулирование мировой экономики, прежде всего - за счет внедрения в жизнь современных технологий. Российский лидер также приветствовал интенсивную работу Китая по подготовке нынешнего саммита "двадцатки" и пакета его итоговых документов. Президент РФ назвал отрадным, что многие из этих решений развивают договоренности петербургского саммита "Группы двадцати" 2013 года.