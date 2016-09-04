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Путин: волатильность рынков и долги развитых стран сдерживают рост мировой экономики

Экономика и бизнес
4 сентября, 13:59 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
Президент РФ констатировал, что "до сих пор, к сожалению, не преодолены последствия финансового кризиса 2008-2009 гг, глобальный рост все еще неравномерен и очень хрупок"
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© EPA/MARK SCHIEFELBEIN/POOL

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Волатильность валютных и сырьевых рынков, а также высокие долги развитых стран являются сдерживающими факторами для роста мировой экономики. Такое мнение высказал в воскресенье президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) "на полях" саммита G20 в китайском Ханчжоу.

Он констатировал, что "до сих пор, к сожалению, не преодолены последствия финансового кризиса 2008-2009 гг, глобальный рост все еще неравномерен и очень хрупок". "По прогнозам, на докризисный уровень темпы развития выйдут только не раньше 2019 года. Среди сдерживающих факторов - волатильность валютных и сырьевых рынков, несогласованность мер монетарной политики, высокие долги развитых экономик", - сказал президент РФ.

В этой связи, продолжил Путин, Москва поддерживает приоритеты китайского председательства в "двадцатке", направленные на стимулирование мировой экономики, прежде всего - за счет внедрения в жизнь современных технологий. Российский лидер также приветствовал интенсивную работу Китая по подготовке нынешнего саммита "двадцатки" и пакета его итоговых документов. Президент РФ назвал отрадным, что многие из этих решений развивают договоренности петербургского саммита "Группы двадцати" 2013 года.

Смотрите также
G20. Хроника работы саммита

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