"Скромные успехи": экономика России на пути к росту

Президент РФ Владимир Путин на первом заседании саммита "Группы двадцати" заявил, что Россия оценивает свои усилия по восстановлению экономики как скромные, тем не менее, ситуация стабилизировалась.

"Что касается нашей страны России, то мы оцениваем наши усилия как недостаточные, скромные, но наша экономика все-таки стабилизировалась. У нас сохранились резервы, существенно сократили отток капитала. По сравнению с прошлым годом отток капитала сократился в пять раз, снижена инфляция в два раза, дефицит бюджета - 2,6%. Безработицу мы удерживаем на достаточно низком уровне - 5,7%. Внешний долг сохраняется на достаточно низком уровне - всего 12 с небольшим процентов", - рассказал глава государства.

Он отметил, что сейчас РФ фиксирует небольшой, но рост промышленного производства и других показателей.

"Планируем и дальше снижать бюджетный дефицит, продолжить работу по снижению зависимости доходов бюджета от экспорта углеводородов. Продолжить взвешенную политику по обеспечению макроэкономической стабильности. Продолжим и реализацию улучшения делового климата", - заверил Путин.

Споры о "потерянном десятилетии"

Ранее в бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном институтом "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики", эксперты прогнозировали, что к 2018 году в России может произойти такое явление как "потерянное десятилетие". По данным ВШЭ, это может случиться, если ВВП в 2016 году окажется всего на 1,3% выше, чем в докризисном 2008 г.

"Потерянное десятилетие" - характеристика экономической ситуации в Японии в период с начала 90-х по начало нулевых годов, когда после затяжного "финансового пузыря" экономический рост на протяжении десятилетия находился в состоянии застоя.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин солидарен с прогнозом экспертов ВШЭ. По словам Шохина, ситуация в экономике неустойчивая, и восстановление экономического роста на уровне 0-2% создает долгосрочную тенденцию, не позволяющую решать ни социальные задачи, ни проводить реформы.

Между тем в Минэкономразвития РФ не согласились с этим прогнозом. По словам представителя Минэка, по темпам состоятельного роста ВВП (за счет инвестиций, а не роста цен на нефть) экономика в 2016 году осталась на уровне 2008 года и даже показала небольшой рост - около 1,5-1,8%. При этом, несмотря на падение цен на нефть в 2,5 раза, ВВП 2016 года стал выше ВВП 2008 года.

Он добавил, что с 2002 по 2008 год ВВП вырос на 58%, при этом этот показатель был на треть обеспечен конъюнктурным ростом (за счет цены на нефть). Эффект конъюнктурного роста снимается в годы кризиса. Тогда как сейчас наблюдается состоятельный рост - за счет инвестиций, не обусловленных ростом цен на нефть, и направляемых в основной капитал недобывающих отраслей, а также в человеческий капитал.

Руководитель направления "Макроэкономика" Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Трунин считает, что сравнивать экономическую ситуацию в РФ с "потерянным десятилетием" в Японии некорректно.

"После кризиса 2008 года экономический рост, действительно, очень замедлился, и за 10 лет, с 2008 по 2018 год, он будет намного меньше, если вообще будет, по сравнению с предыдущим периодом. "Потерянное десятилетие" - это, во многом, эмоциональная характеристика", - прокомментировал Трунин выводы экспертов ВШЭ.

Как стимулировать рост экономики: поиск идей

Одну из программ по развитию экономики страны ранее представили эксперты Столыпинского клуба. В своей концепции "Экономика роста" Столыпинский клуб предлагает Центральному банку РФ приступить к реализации политики "количественного смягчения" для стимулирования роста. Также в документе содержатся рекомендации увеличить дефицит бюджета РФ до 3-5% ВВП, а внешние заимствования - до 20-30% ВВП.

Кроме того, эксперты Столыпинского клуба призывают государство не бояться использовать механизм денежной эмиссии для финансирования инвестпроектов. При этом они говорят, что эмиссия должна быть ограниченной, контролируемой и направленной на окупаемые инвестиции. Объем государственных средств, направляемых на инвестиционный рост, должен быть не менее 1,5 трлн рублей ежегодно.

Членами Столыпинского клуба, названного в честь премьер-министра России в 1906-1911 годах Петра Столыпина, который осуществил масштабную программу реформ в российской экономике, являются, в частности, советник президента Сергей Глазьев и заместитель председателя правления Внешэкономбанка Андрей Клепач. Члены клуба называют себя "рыночниками - реалистами" и по многим направлениям высказывают точку зрения, которая противоречит заявлениям представителей финансово - экономического блока правительства и Центрального банка.

В свою очередь эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет Алексей Кудрин, ранее неоднократно подвергали критике предложения Столыпинского клуба, поскольку, по их мнению, данные предложения не учитывают реальные процессы в экономике. В частности, идея о необеспеченной эмиссии на сумму до 1,5 трлн рублей и введении ограничений на валютные операции для предприятий и граждан, по их мнению, разрушают действующие рыночные институты и приведут к снижению стимулов для инвестиций и, в результате, - к снижению экономического роста, отмечали они.

Согласно экономической программе, которая готовится под руководством Кудрина, стимулировать экономический рост необходимо за счет увеличения конкурентных инвестиций и повышения производительности труда и капитала. Добиться этого, в свою очередь, можно через снижение издержек производства, технологический прогресс, стабилизацию финансового рынка при низких ставках, высокое качество государственного регулирования и защиту собственности. За ближайшие годы необходимо существенно сократить государственное участие в бизнесе и создать дополнительные условия для конкуренции.

Важнейшим условием для повышения темпов экономического роста без высоких цен на нефть является стабильная макроэкономическая ситуация с уровнем инфляции не выше 4% в год. Что касается уровня бюджетного дефицита, то Кудрин уверен, что РФ не может позволить себе дефицит 4,5-5%. Важным условием в ближайшие три года становится восстановление сбалансированности бюджетной системы после падения цен на нефть и доходов бюджета.

При этом позиции Столыпинского клуба и ЦСР близки по некоторым пунктам: это существенное снижение доли государства в экономике, снижение давления правоохранительных сил и контрольно - надзорной деятельности на бизнес.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрии Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения ряда СМИ о том, что Владимир Путин поручил подготовить альтернативу программе экономических преобразований, подготовленной Алексеем Кудриным, заявил ранее, что разработка альтернативных идей развития экономики РФ продолжается.