"Роснефть" и ChemChina подписали соглашение по проекту ВНХК и по созданию СП

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" и китайская национальная химическая корпорация (ChemChina) "на полях" переговоров президентов РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина подписали соглашение об установлении этапов дальнейшей реализации проекта Восточной нефтехимической компании (ВНХК) и о создании совместного предприятия в отношении него.
Документ был подписан главой "Роснефти" Игорем Сечиным и председателем китайской национальной химической корпорации Жэнь Цзяньсинем. Соглашение подтверждает намерение сторон развивать проект ВНХК и создать СП для целей его реализации. Также соглашение определяет доли участия сторон в СП - "Роснефти" будет принадлежать 60%, доля ChemChina составит 40%. Операционная структура и вопросы финансирования совместного предприятия будут определены сторонами в ходе дальнейших переговоров.
Документ также уточняет график проведения FEED (Front-End Engineering and Design, проектные и изыскательные работы - прим. ТАСС) и начало подготовки инфраструктуры, ключевые задачи выполнения проекта и "дорожную карту" его реализации.
"Проект ВНХК станет новой вехой партнерства между странами и еще больше укрепит экономические связи между Россией и Китаем. Создание СП позволит нам эффективно выстроить структуру развития одного из самых перспективных нефтехимических проектов мира, обладающих прямым доступом к рынку АТР", - прокомментировал документ Сечин.
Важность подписания документа отметил и глава китайской корпорации. "Подписанный документ представляет особое значение для обеих сторон в контексте дальнейшего развития проекта ВНХК и расширения сотрудничества... Его реализация также стимулирует на развитие инфраструктуры Дальневосточного региона", - сказал Жэнь Цзяньсинь.
В июне 2016 года "Роснефть" и ChemChina подписали соглашение об основных условиях совместного проведения технико-экономического обоснования ВНХК. Соглашение предусматривает вхождение ChemChina на 40% в капитал ВНХК с пропорциональным участием в финансировании.