СМИ: нефтеперерабатывающий завод на юге Йемена возобновил работу

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Нефтеперерабатывающий завод города Аден, расположенного на юге Йемена, возобновил работу. Об этом сообщила электронная версия газеты "Аль-Хаят".
"Нефтеперегонный завод заработал спустя год", - приводит издание слова главы управляющей компании Насера аш-Шаифа. Он отметил, что уже были переработаны 66 тысяч тонн сырья, доставленного из находящихся в провинции Хадрамаут запасов объемом один миллион тонн.
В Йемене с августа 2014 года не прекращается вооруженный конфликт между официальными властями страны и шиитскими мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу противостояние перешло с вмешательством в марте 2015 года Саудовской Аравии и ее региональных союзников, которые оказывают поддержку проправительственным силам и президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Однако даже на подконтрольных территориях восстановить нормальные жизненные условия властям пока не удается. В Адене, в частности, регулярно отключают энерго- и водоснабжение, что связано с нехваткой энергоресурсов.
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), 14 млн жителей страны нуждаются в помощи, три миллиона были вынуждены покинуть свои дома, при этом из требуемых средств в размере $1,8 млрд собрано всего $450 млн.