Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Исполнение бюджета, ФЦП и взносы за капремонт станут темами заседания правительства

Экономика и бизнес
5 сентября, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Членам правительства предстоит рассмотреть решение о предоставлении трансфертов регионам на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
Материал из 1 страницы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров РФ в Доме правительства РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров РФ в Доме правительства РФ

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в понедельник проведет свое очередное заседание, темами которого станут, в частности, исполнение федерального бюджета, федеральных целевых программ и взносы за капитальный ремонт домов.

Смотрите также
"Скромные успехи": экономика России на пути к росту

Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, в повестку дня включены вопросы об итогах исполнения федерального бюджета за первое полугодие 2016 года, а также о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы за первое полугодие 2016 года.

Кроме того, кабмин рассмотрит проект закона, который дополняет существующие способы опроса в рамках Всероссийской переписи населения новым - сбором сведений через интернет. Также документ устанавливает обязательность проведения выборочного статистического наблюдения (микропереписи населения) . "Это позволит повысить достоверность и полноту итогов переписи, которые служат информационной основой для демографической и социальной политики государства", - отметили в правительстве.

Членам правительства предстоит в понедельник рассмотреть также решение о предоставлении трансфертов регионам на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В зависимости от категории, такие граждане могут получать льготу в размере от 50 до 100% платежа за капремонт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пенс: Клинтон стала самым бесчестным кандидатом в президенты США со времен Никсона
2
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
3
Военная разведка США включилась в перебранку с КНР по поводу оказанного Обаме приема
4
Марин Ле Пен поздравила партию евроскептиков с успехом на региональных выборах в Германии
5
"Оранжевый" уровень опасности погоды объявлен в Москве из-за ожидаемых ливней
6
Переговорная гонка первого дня саммита G20 завершилась, лидеры взяли паузу
7
Обвиняемая в убийстве двухлетнего ребенка в Иванове арестована на два месяца
Темы дня
Реклама