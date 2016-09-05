Исполнение бюджета, ФЦП и взносы за капремонт станут темами заседания правительства

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в понедельник проведет свое очередное заседание, темами которого станут, в частности, исполнение федерального бюджета, федеральных целевых программ и взносы за капитальный ремонт домов.
Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, в повестку дня включены вопросы об итогах исполнения федерального бюджета за первое полугодие 2016 года, а также о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы за первое полугодие 2016 года.
Кроме того, кабмин рассмотрит проект закона, который дополняет существующие способы опроса в рамках Всероссийской переписи населения новым - сбором сведений через интернет. Также документ устанавливает обязательность проведения выборочного статистического наблюдения (микропереписи населения) . "Это позволит повысить достоверность и полноту итогов переписи, которые служат информационной основой для демографической и социальной политики государства", - отметили в правительстве.
Членам правительства предстоит в понедельник рассмотреть также решение о предоставлении трансфертов регионам на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В зависимости от категории, такие граждане могут получать льготу в размере от 50 до 100% платежа за капремонт.