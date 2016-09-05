Индекс Nikkei обновил трехмесячный максимум

ТОКИО, 5 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись ростом котировок на фоне продолжающегося ослабления иены.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) прибавил 1,10% до отметки 17 111,73 пункта, обновив таким образом трехмесячный максимум. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 1,01% до 1 354,24 пункта.

По словам аналитиков, главным фактором роста на ТФБ является продолжающееся уже несколько дней ослабление иены, что выгодно крупным местным компаниям, ориентированным на внешние рынки. "В условиях сильного доллара и слабой иены будут покупаться акции экспортеров", - привело агентство Блумберг мнение Сёдзи Хиракавы из Tokai Tokyo Research Center.

На открытии торгов курс доллара в Токио составил 103,95-103,96 иены против 103,37-103,38 иены на закрытии в пятницу.

На фоне ослабления иены дорожают акции главных экспортеров страны - автомобильных компаний Toyota Motor (+0,99%), Nissan Motor (+1,21%), Mazda Motor (+1,60%), а также производителя электроники Sony (+2,21%).