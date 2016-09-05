Си Цзиньпин: Китаю и Южной Корее следует вывести отношения на путь развития

Подозреваемый в расстреле людей в Екатеринбурге пришел в полициюПроисшествия 5 сентября, 5:20
Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против размещения ПРО США в Южной КорееМеждународная панорама 5 сентября, 4:34
Индекс Nikkei обновил трехмесячный максимумЭкономика и бизнес 5 сентября, 4:31
Выпуск дженериков из списка жизненно необходимых лекарств запустят в Казани к концу годаОбщество 5 сентября, 4:29
"Как страшный сон": паводок в Приморье глазами пользователей соцсетейПроисшествия 5 сентября, 4:00
Учебный год из-за паводка с опозданием начинается в ряде районов ПриморьяПроисшествия 5 сентября, 3:17
Второй Восточный экономический форум принес Сахалину около 30 млрд рублейЭкономика и бизнес 5 сентября, 2:47
Военная авиация переброшена в Казахстан для встречи экипажа "Союза ТМА-20М"Армия и ОПК 5 сентября, 2:24
Ассоциация молодежи в Риме оказывает помощь россиянке, потерявшей дочь при землетрясенииОбщество 5 сентября, 2:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Китаю и Республике Корея следует вывести двусторонние отношения на "правильный путь стабильного развития". Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с южнокорейским президентом Пак Кын Хе на полях саммита G20 в Ханчжоу.
"Наши страны - близкие соседи с широким кругом общих интересов", - цитирует Си Цзиньпина агентство Синьхуа.
"Мы должны дорожить имеющейся основой сотрудничества и преодолеть имеющиеся трудности и вызовы", - добавил китайский лидер.
В свою очередь Пак Кын Хе выразила готовность развивать отношения между КНР и Республикой Корея.