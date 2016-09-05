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Си Цзиньпин: Китаю и Южной Корее следует вывести отношения на путь развития

Экономика и бизнес
5 сентября, 4:33 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 5, сентября. /ТАСС
"Наши страны - близкие соседи с широким кругом общих интересов", - цитирует председателя КНР агентство Синьхуа
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Китаю и Республике Корея следует вывести двусторонние отношения на "правильный путь стабильного развития". Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с южнокорейским президентом Пак Кын Хе на полях саммита G20 в Ханчжоу.

"Наши страны - близкие соседи с широким кругом общих интересов", - цитирует Си Цзиньпина агентство Синьхуа.

"Мы должны дорожить имеющейся основой сотрудничества и преодолеть имеющиеся трудности и вызовы", - добавил китайский лидер.

В свою очередь Пак Кын Хе выразила готовность развивать отношения между КНР и Республикой Корея.

G20. Хроника работы саммита

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