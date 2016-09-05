ЦБ Китая ослабил курс юаня до 6,6873 за доллар

ПЕКИН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Народный банк Китая (центробанк) понизил курс национальной валюты КНР жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте на 146 базисных пунктов - до 6,6873 юаня за $1.

Реформа механизма формирования обменного курса юаня к доллару началась в августе прошлого года. Китайский Центробанк тогда объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.