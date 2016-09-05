Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тернбулл: соглашение о свободной торговле с Лондоном вступит в силу через несколько лет

Экономика и бизнес
5 сентября, 5:18 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 5, сентября. /ТАСС
Премьер-министры Австралии и Великобритании провели вторую встречу в рамках саммита G20 в Ханчжоу
Материал из 1 страницы

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Австралия и Великобритания намерены заключить двустороннее соглашение о свободной торговле. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл после состоявшейся в понедельник уже второй по счету встречи с британским премьером Терезой Мэй в Ханчжоу, где проходит саммит G20.

Первая краткая встреча лидеров двух стран состоялась в воскресенье, и речь на ней также шла о перспективах заключения соглашения о свободной торговле.

"Мы будем решительно продвигаться к заключению этого соглашения", - подчеркнул австралийский премьер, сообщив, что отправит в Лондон официальную делегацию для начала переговоров по этому вопросу. Он уточнил, что такое соглашение может вступить в силу только после того, как Великобритания официально покинет Евросоюз, "а это произойдет не завтра, а через несколько лет". Однако интересам Австралии отвечает, чтобы соглашение "было готово и начало работать сразу же после этого события", пояснил Тернбулл.

Он также обещал оказать Лондону "любую необходимую техническую помощь" на предстоящих переговорах. Великобритания, по словам австралийского премьера, нуждается в такой помощи, "поскольку долгое время входила в состав Евросоюза и самостоятельно не вела торговых переговоров".

G20. Хроника работы саммита

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Тёрнбулл, Малколм
Темы
Саммит G20 Выход Великобритании из ЕС
Страны
Австралия Великобритания
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военная разведка США включилась в перебранку с КНР по поводу оказанного Обаме приема
2
Подозреваемый в расстреле людей в Екатеринбурге пришел в полицию
3
Пенс: Клинтон стала самым бесчестным кандидатом в президенты США со времен Никсона
4
Четыре человека погибли в результате пожара в Омске
5
"Оранжевый" уровень опасности погоды объявлен в Москве из-за ожидаемых ливней
6
Переговорная гонка первого дня саммита G20 завершилась, лидеры взяли паузу
7
В бассейне подмосковного санатория обнаружено тело молодого человека
Темы дня
Реклама