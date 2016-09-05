Тернбулл: соглашение о свободной торговле с Лондоном вступит в силу через несколько лет

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Австралия и Великобритания намерены заключить двустороннее соглашение о свободной торговле. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл после состоявшейся в понедельник уже второй по счету встречи с британским премьером Терезой Мэй в Ханчжоу, где проходит саммит G20.

Первая краткая встреча лидеров двух стран состоялась в воскресенье, и речь на ней также шла о перспективах заключения соглашения о свободной торговле.

"Мы будем решительно продвигаться к заключению этого соглашения", - подчеркнул австралийский премьер, сообщив, что отправит в Лондон официальную делегацию для начала переговоров по этому вопросу. Он уточнил, что такое соглашение может вступить в силу только после того, как Великобритания официально покинет Евросоюз, "а это произойдет не завтра, а через несколько лет". Однако интересам Австралии отвечает, чтобы соглашение "было готово и начало работать сразу же после этого события", пояснил Тернбулл.

Он также обещал оказать Лондону "любую необходимую техническую помощь" на предстоящих переговорах. Великобритания, по словам австралийского премьера, нуждается в такой помощи, "поскольку долгое время входила в состав Евросоюза и самостоятельно не вела торговых переговоров".

G20. Хроника работы саммита