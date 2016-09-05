ВТБ24 с начала года увеличил объем выдачи кредитов в Сахалинской области в два раза

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. ВТБ24 увеличил с начала года общий объем выдач кредитов в Сахалинской области в два раза, сообщила пресс- служба региональных властей.

"Так, в первом полугодии 2015 года в ВТБ24 в Сахалинской области объем выданных кредитов составил 1,1 млрд рублей, за аналогичный период 2016 года - 2,2 млрд рублей. Общий кредитный портфель за шесть месяцев текущего года увеличился на 8% и равняется 9,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, общий портфель привлеченных средств ВТБ24 в Сахалинской области за первое полугодие 2016 года составил 11 млрд рублей. Это на 35,2% больше, чем аналогичный показатель 2015 года.

Объем выдач потребительских кредитов увеличился в 3,3 раза по сравнению с первым полугодием 2015 года и составляет 981,9 млн рублей. Для сравнения: в первом полугодии прошлого года данный показатель равнялся 293 млн рублей. Количество выданных кредитов увеличилось в 2,4 раза - с 864 оформленных договоров до 2 тысяч. Несмотря на общую в банковской системе тенденцию сокращения кредитных портфелей за счет досрочного погашение клиентами кредитов, портфель потребительских кредитов ВТБ24 в Сахалинской области за первое полугодие 2016 года увеличился на 3,6% по сравнению с первым полугодием 2015 года и составляет 3,2 млрд рублей.

По сравнению с первым полугодием 2015 года портфель ипотечных кредитов с начала текущего года вырос на 17,8% и составляет 3,9 млрд рублей. Объем выдач увеличился на 56% и составляет 783 млн рублей. Банк активно реализует государственные ипотечные программы, такие как "Ипотека с господдержкой", "Ипотека для военных". Объем таких кредитов в общем объеме выдач порядка 31%.