Медведев утвердил план мероприятий по повышению энергоэффективности зданий

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, сообщается на сайте кабмина.
"План направлен на снятие технических, регуляторных, информационных и других барьеров повышения энергетической эффективности и установление соответствующих показателей энергетической эффективности при проектировании, строительстве, эксплуатации и проведении капитального ремонта зданий, строений и сооружений", - говорится в пояснительной записке к документу.
За счет установления требований энергоэффективности будет обеспечиваться рациональное использование энергетических ресурсов при эксплуатации объектов капитального строительства.
"Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в том числе путем проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов и развития энергосервисных услуг в жилищном фонде, является важным условием снижения платежной нагрузки на население за коммунальные услуги", - отметили в правительстве.