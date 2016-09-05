Медведев утвердил план мероприятий по повышению энергоэффективности зданий

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению энергетической эффективности зданий, строений и сооружений, сообщается на сайте кабмина.

"План направлен на снятие технических, регуляторных, информационных и других барьеров повышения энергетической эффективности и установление соответствующих показателей энергетической эффективности при проектировании, строительстве, эксплуатации и проведении капитального ремонта зданий, строений и сооружений", - говорится в пояснительной записке к документу.

За счет установления требований энергоэффективности будет обеспечиваться рациональное использование энергетических ресурсов при эксплуатации объектов капитального строительства.

"Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в том числе путем проведения капитальных ремонтов многоквартирных домов и развития энергосервисных услуг в жилищном фонде, является важным условием снижения платежной нагрузки на население за коммунальные услуги", - отметили в правительстве.