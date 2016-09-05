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Google подала в суд новый иск против ФАС

Экономика и бизнес
5 сентября, 8:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Суть претензий и объем требований пока не раскрываются
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Mark Lennihan

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал еще одно исковое заявлении компании Google против Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

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Заявление компании о признании решений и действий или бездействий незаконными зарегистрировано 2 сентября 2016 г.

Суть претензий и объем требований пока не раскрываются.

ФАС в сентябре 2015 г. признала Google - Google Inc. и Google Ireland Ltd. - нарушившей закон о защите конкуренции (ч.1 ст.10) по жалобе "Яндекса". Нарушение заключается в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android (которой владеет Google) приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений.

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Google не согласилась с решением ФАС и обратилась в суд. В качестве третьего лица по делу выступил "Яндекс". Однако иск американской корпорации к ФАС был отклонен. Позднее Google подала апелляцию. Девятый арбитражный апелляционный суд несколько раз откладывал рассмотрение дела между ФАС и Google.

11 августа ФАС назначила Google штраф в размере 438,1 млн руб. Американская корпорация сообщила, что получила уведомление от ФАС о назначении штрафа и определит дальнейшие действия после изучения этого решения.

Глава ФАС Игорь Артемьев ранее указывал, что, исходя из опыта ведомства, Google может оспаривать решение службы минимум год, поэтому процесс устранения нарушения и выплаты штрафа может затянуться до 2017 г.

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