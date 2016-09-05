Роспотребнадзор: санкции не оказали значимого влияния на ассортимент продуктов в РФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия успешно справилась с антироссийскими санкциями, которые не повлияли на ассортимент продовольственных товаров в стране, заявила в эфире телеканала "Россия 24" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Люди, которые ходят в магазин за едой, а не за брендом, особых изменений не заметили. ...За этот период ... Россия накормила себя. То, что ушли импортные производители, которые к нам ввозили продукцию, и остались только те, кто сегодня есть в стране, существенного влияния на рынок не оказало", - сказала она.

Россия уже два года живет в условиях санкций со стороны ЕС. Ровно столько же российские производители активно занимаются импортозамещением и наращивают производство собственных продуктов.

Россия 6 августа 2014 г. ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее запрет на поставки: США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В настоящее время продэмбарго продлено до конца 2017 года.

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