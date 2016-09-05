Строительство нового корпуса музея космонавтики в Калуге приостановлено

КАЛУГА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Строительство нового корпуса государственного музея космонавтики им. К. Э. Циолковского в Калуге, проект которого реализуется Минкультуры РФ, приостановлено. Прекращение работ связано с расторжением контракта с генподрядчиком ООО "Горизонт" и образовывавшимися многомилионными долгами перед строителями объекта, сообщил корреспонденту ТАСС заместитель губернатора Калужской области Руслан Смоленский.

"Строительство приостановлено. С самого начала работ мы поднимали вопрос, что идет явно некрасивая игра со стороны генподрядчика - компании ООО "Горизонт". Сами строители-субподрядчики говорили, что эта фирма - юридическая прослойка, - сказал Смоленский. - В итоге все строительство сорвано по срокам, Минкультуры РФ расторгает с компаний контракт, сейчас мы пытаемся понять, что делать с колоссальной задолженностью перед строителями, которым компания осталась должна".

В дальнейшем будет определяться новый генподрядчик, уже после этого работы будут возобновлены.

При строительстве музея было задействовано около десяти компаний - фирмы из Калуги и Санкт-Петербурга. Как рассказал корреспонденту ТАСС один из субподрядчиков во время встречи с уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей Борисом Титовым, прошедшей в Калуге, общая задолженность перед всеми строителями составляет около 130 млн руб.

"Субподрядчикам говорят, что это важный объект госзначения, музей федеральный, поэтому компании хотят здесь работать. Они дают фактически кредит своими материалами. В итоге подрядчик обанкротился, а субподрядчики остались без платежа. Заказчиком данного проекта выступил Минкульт РФ, поэтому, все понимают, что те уголовные дела, которые заведены (в отношении руководства министерства культуры РФ - прим. ТАСС), а также люди, взятые под арест, они и выступают тем самым заказчиком, который работал в Калуге", - сказал, в свою очередь, Титов.

Закладка первого камня в строительство нового музея космонавтики состоялась 12 апреля 2014 года. Открытие планировалась в конце 2016 года. Вторая очередь строительства предполагает возведение нового здания площадью 12,5 тыс. кв. м это почти в четыре раза превышает площадь существующего здания музея. В новом здании будут размещены экспонаты, которые пока находятся в хранилищах музея.

Дело о хищении в Минкультуры

Как сообщал ранее ТАСС, правоохранительные органы в рамках расследования дела о хищении госсредств, направленных на реставрацию памятников культуры, в число которых входит музей космонавтики в Калуге, обнаружили крупные банковские счета у арестованного замминистра культуры РФ Григория Пирумова. Следствие подозревает Пирумова в организации группы, в которую он привлек других участников, в том числе руководителей строительных фирм-подрядчиков.

Целью создания группы, по версии следствия, стало хищение средств путем завышения стоимости работ по реставрации ряда памятников культурного наследия. Дело было возбуждено 10 марта 2016 года. В деле фигурируют контракты на реставрацию Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге.