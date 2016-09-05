Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Новатэк" может заказать строительство СПГ-танкеров на судоверфи "Звезда"

Экономика и бизнес
5 сентября, 9:48 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС
Глава компании Леонид Михельсон также назвал судоверфь прекрасным предприятием
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" изучает возможность заказа СПГ-танкеров на судоверфи "Звезда", интерес со стороны компании есть. Об этом журналистам сообщил глава компании Леонид Михельсон.

"Строится прекрасное предприятие, конечно, мы заинтересованы в этом. Портофлот для работы в порту Сабетта уже строится на российских предприятиях, мы будем продолжать эту линию. Мы передали верфи "Звезда" сведения о потенциальных потребностях компании в судах, они в курсе наших планов. После принятия инвестрешений будем обсуждать конкретно, что они могут и в какие сроки сделать", - сказал он.

Смотрите также
Сечин: производство судов на "Звезде" начнется уже в 2016 году

Михельсон подчеркнул, что компания заинтересована прежде всего в СПГ-танкерах.

Судостроительный завод "Звезда" строится в городе Большой Камень Приморского края с 2009 года. Первоначально проект создавали и начали реализовывать Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo).

В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок) консорциуму "Современные технологии судостроения", созданному Газпромбанком и "Роснефтью".

Как ожидается, новая площадка начнет работу в 2018 году и приступит к производству морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. В частности, танкеров водоизмещением до 350 тыс. тонн, газовозов емкостью до 250 тыс. куб. м, судов ледового класса, специальных судов спусковым весом до 29 тыс. тонн, элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что общий объем инвестиций в строительство завода "Звезда" составит 145,5 млрд руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"
2
Путин считает, что новый лидер страны должен быть "зрелым молодым человеком"
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
5
Песков рассказал о встрече Путина и Обамы в кулуарах саммита G20
6
Миллер: Турция дает возможность поставок по "Турецкому потоку" на границу с Грецией
7
На севере Москвы пенсионер застрелил в ссоре соседа по коммуналке
Темы дня
Реклама