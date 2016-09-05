"Новатэк" может заказать строительство СПГ-танкеров на судоверфи "Звезда"

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" изучает возможность заказа СПГ-танкеров на судоверфи "Звезда", интерес со стороны компании есть. Об этом журналистам сообщил глава компании Леонид Михельсон.
"Строится прекрасное предприятие, конечно, мы заинтересованы в этом. Портофлот для работы в порту Сабетта уже строится на российских предприятиях, мы будем продолжать эту линию. Мы передали верфи "Звезда" сведения о потенциальных потребностях компании в судах, они в курсе наших планов. После принятия инвестрешений будем обсуждать конкретно, что они могут и в какие сроки сделать", - сказал он.
Михельсон подчеркнул, что компания заинтересована прежде всего в СПГ-танкерах.
Судостроительный завод "Звезда" строится в городе Большой Камень Приморского края с 2009 года. Первоначально проект создавали и начали реализовывать Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo).
В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок) консорциуму "Современные технологии судостроения", созданному Газпромбанком и "Роснефтью".
Как ожидается, новая площадка начнет работу в 2018 году и приступит к производству морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. В частности, танкеров водоизмещением до 350 тыс. тонн, газовозов емкостью до 250 тыс. куб. м, судов ледового класса, специальных судов спусковым весом до 29 тыс. тонн, элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.
Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что общий объем инвестиций в строительство завода "Звезда" составит 145,5 млрд руб.