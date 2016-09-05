ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Инвестиции в "Ямал СПГ" составили уже порядка $18,5 млрд, при этом первая очередь завода готова на 76%.

Об этом журналистам сказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Порядка $18,5 млрд", - сказал он, отвечая по вопрос о размере вложенных в строительство завода средств, добавив, что завод в целом готов на 60%.

Проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн СПГ в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения реализует компания "Ямал СПГ". Акционерами компании являются ОАО "Новатэк" - 50,1%, Total - 20%, CNPC - 20%, Фонд "Шелкового пути" - 9,9%.

Проект завода "Арктик СПГ-2" концептуально будет отличаться от "Ямал СПГ"

Михельсон также указал, что проект завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2" концептуально будет отличаться от "Ямал СПГ", компания рассматривает возможность его строительства на гравитационных платформах. "Имеющийся опыт оценки капвложений ко второму проекту совершенно не применим. "Арктик СПГ-2" будет реализовываться концептуально по-другому. Так что сравнивать их стоимость между собой некорректно. Мы рассматриваем концепцию строительства завода на гравитационных платформах. Это позволит избежать больших затрат на логистику доставки грузов, сэкономить на строительстве за счет отсутствия большого количества термостабилизаторов и свай, которые необходимы для работы в условиях вечной мерзлоты", - сказал он.

Кроме того, Михельсон указал, что "Новатэк" не намерен привлекать средства Фонда национального благосостояния для реализации проекта. "На сегодняшний день мы решили все проблемы с финансированием "Ямал СПГ". В будущем, считаю, подобные проекты мы должны выполнять самостоятельно, без привлечения финансирования из бюджета", - сказал он. Для реализации "Ямал СПГ" "Новатэк" ранее привлекал из ФНБ кредит в объеме 150 млрд рублей.

Михельсон также отметил, что компания прорабатывает концепцию "Арктик СПГ-2" и не стремится в ближайшее время выбрать партнеров по проекту. С партнерами компания определится после того, как детально подготовит проект. Но при этом "Новатэк" открыт для предложений и ведет переговоры со всеми заинтересованными в совместной работе компаниями, добавил он.

В частности, по словам Михельсона, японский банк JBIC может принять участие в проекте, в том числе и как акционер. Японский банк также профинансирует другой проект компании "Ямал СПГ", но здесь пока речь идет только о кредите в размере $400 млн, который может быть выделен на 15 лет. "Новатэк" планирует подписать договор по кредиту с JBIC уже в этом году.

"Мы сегодня подписали с (управляющий директор JBIC Тадаси) Маеда меморандум, который подтверждает участие JBIC в финансировании "Ямал СПГ" и, что очень важно, в этом же меморандуме обозначено участие компании и в проекте "Арктик СПГ-2". Думаю, что по ямальскому проекту вопрос решится уже в этом году, хотя недостатка в финансировании по "Ямал СПГ" мы не испытываем. Но считаю, что участие японской стороны очень важно в этом проекте и оно будет", - сказал Михельсон.

Кроме того, "Новатэк" провел переговоры с ВЭБ о возможном участии госкорпорации в следующих проектах компании, но пока без какой-либо конкретики.

"Новатэк" рассматривает возможность строительства нового завода СПГ в порту Сабетта (проект "Арктик СПГ"). Газ для сжижения будет поступать с Салмановского (Утреннего) и Геофизического нефтегазоконденсатных месторождений, которые расположены на Гыданском полуострове. Начало строительства завода запланировано на 2018 год.

