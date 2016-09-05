Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В рамках ВЭФ-2016 было подписано 214 соглашений на 1,85 трлн рублей

Экономика и бизнес
5 сентября, 9:46 UTC+3
В последний день форума сообщалось, что сумма подписанных в рамках ВЭФ соглашений составила 1,76 трлн рублей
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Число подписанных на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашений, по уточненным данным, достигло 214. Общая сумма соглашений составила 1,85 трлн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Минвостокразвития.

"На ВЭФ-2016 подписано 214 соглашений на 1,85 трлн рублей инвестиций на Дальний Восток", - говорится в сообщении.

В последний день форума сообщалось, что сумма подписанных в рамках ВЭФ соглашений составила 1,76 трлн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: участие в переписи населения станет обязательным для всех жителей РФ
2
Путин и Обама провели встречу в кулуарах саммита G20
3
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
4
Подозреваемый в расстреле людей в Екатеринбурге пришел в полицию
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
На севере Москвы пенсионер застрелил в ссоре соседа по коммуналке
7
Пограничники РФ помогли вернуться домой эстонцам, которых не пустили на Украину из Крыма
Темы дня
Реклама