В рамках ВЭФ-2016 было подписано 214 соглашений на 1,85 трлн рублей

Песков рассказал о встрече Путина и Обамы в кулуарах саммита G20Политика 5 сентября, 9:34
СМИ: Пентагон поддержал предложение о сборке истребителей F-18 и F-16 в ИндииМеждународная панорама 5 сентября, 9:29
Российские актеры театра, кино и эстрады посетили авиабазу Хмеймим в СирииКультура 5 сентября, 9:17
Строительство нового корпуса музея космонавтики в Калуге приостановленоЭкономика и бизнес 5 сентября, 9:11
Москвичей начали бесплатно прививать от гриппа около станций метроМосква 5 сентября, 9:01
Роспотребнадзор: санкции не оказали значимого влияния на ассортимент продуктов в РФЭкономика и бизнес 5 сентября, 8:56
Австралийские ученые обнаружили образцы наскальной живописи, которым более 16 тысяч летНаука 5 сентября, 8:49
В иркутской больнице остаются 17 детей-инвалидов из Черемховского интернатаСибирь 5 сентября, 8:44
В реанимации остаются пять пострадавших при ДТП с автобусом в ИркутскеСибирь 5 сентября, 8:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Число подписанных на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашений, по уточненным данным, достигло 214. Общая сумма соглашений составила 1,85 трлн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Минвостокразвития.
"На ВЭФ-2016 подписано 214 соглашений на 1,85 трлн рублей инвестиций на Дальний Восток", - говорится в сообщении.
В последний день форума сообщалось, что сумма подписанных в рамках ВЭФ соглашений составила 1,76 трлн рублей.