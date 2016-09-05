В рамках ВЭФ-2016 было подписано 214 соглашений на 1,85 трлн рублей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Число подписанных на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) соглашений, по уточненным данным, достигло 214. Общая сумма соглашений составила 1,85 трлн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Минвостокразвития.

"На ВЭФ-2016 подписано 214 соглашений на 1,85 трлн рублей инвестиций на Дальний Восток", - говорится в сообщении.

В последний день форума сообщалось, что сумма подписанных в рамках ВЭФ соглашений составила 1,76 трлн рублей.