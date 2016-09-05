Суд рассмотрит иск о взыскании 1,1 млрд руб. с трех "дочек" "Тракторных заводов" в октябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск о взыскании более 1,1 млрд рублей с трех дочерних предприятий концерна "Тракторные заводы" - "Липецкого завода гусеничных тягачей", "Курганмашзавода" и Канашского вагоноремонтного завода ЗАО "Промтрактор-Вагон". Заявление подано компанией ПАО "ТрансФин-М", сообщается в картотеке дел арбитражного суда.

"Следующее заседание по иску состоится 25 октября", - сказано в материалах дела.

Сумма исковых требований, согласно материалам дела - более 1 млрд 105 млн рублей. "В том числе 1 млрд дублей - основной долг, проценты - более 103,6 млн рублей, неустойка - 1,6 млн рублей", - уточняется в деле.

Как ранее сообщал ТАСС, что у "Курганмашзавода" (КМЗ, Курганская область) сложилась задолженность перед рядом предприятий, а также поставщиками газа. В декабре 2015 года подача газа на "Курганмашзавод" частично прекращалась, тогда долг предприятия перед газоснабжающей организацией составлял около 55,5 млн рублей.

"Курганмашзавод" - крупнейшее в РФ предприятие, выпускающее БМП, состоящие на вооружении армий почти 30 стран: БМП-2, БМП-3, машины на их базе, модернизированные БМП-1, БМП-2 и БМП-3, бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-Л, унифицированное шасси на базе БМП-3 для создания на его основе различных систем вооружений. В I квартале 2016 года КМЗ получил чистый убыток по РСБУ в 526,683 млн рублей.