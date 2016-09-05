Миллер: Турция дает возможность поставок по "Турецкому потоку" на границу с Грецией

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Турецкая сторона предоставляет возможность поставок газа по трубопроводу "Турецкий поток" на границу Турции и Греции, сообщил журналистам глава "Газпрома" Миллер.

Отвечая на вопрос, означает ли то, что в ближайшее время турецкие госорганы переоформят разрешения, которые в свое время были выданы под проект "Южный поток", что может быть продолжена работа и по проекту в прежней конфигурации - с трубой на Болгарию, Миллер сказал: "Нет, речь идет исключительно о переоформлении всех выданных ранее разрешений на "Турецкий поток", морской газопровод из России в Турцию".

Говоря о том, сможет ли газ по "Турецкому потоку" поставляться в Европу, глава "Газпрома" заявил: "Турецкая сторона предоставляет такую возможность на границу Турции и Греции".

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что в октябре текущего года предполагается выйти на согласование и подписание проекта межправсоглашения, а также начало работ по реализации первой ветки "Турецкого потока" после получения всех необходимых разрешений на строительство и изыскания в территориальных водах Турции.

Новак добавил, что стороны договорились создать рабочую группу, в рамках нее будет подготовлен и согласован уже проект межправительственного соглашения о строительстве как минимум одной нитки по дну Черного моря в Турецкую Республику с возможным расширением до второй нитки. Каждая нитка объемом 15,75 млрд кубометров газа.

Проект "Турецкий поток" был анонсирован российским руководством в декабре 2014 года в качестве замены "Южного потока". Планировалось, что морской участок "Турецкого потока" будет состоять из четырех ниток мощностью 15,75 млрд куб. метров каждая. Газопровод должен пройти 660 км в старом коридоре "Южного потока" и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции.

Предполагается, что поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для удовлетворения потребностей растущего турецкого рынка. 1 декабря 2014 года "Газпром" и турецкая компания Botas подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкий поток" мощностью 63 млрд куб. метров газа в год из России в направлении Турции через Черное море. В 2015 году министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что на первом этапе речь идет о прокладке двух веток газопровода.