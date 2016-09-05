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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи упал ниже 65 руб.

Экономика и бизнес
5 сентября, 10:03 UTC+3
Курс евро к рублю также уменьшился и составил 72,55 руб.
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Michael Probst

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в понедельник снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 22 копейки и составил 64,87 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к рублю уменьшился на 5 копеек и составил 72,55 руб.

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