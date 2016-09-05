Путин: "Газпром" сейчас "явно недооценен"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. РФ не собирается продавать "Газпром", компания сейчас "явно недооценена".

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg.

"Газпром" явно недооценен, это абсолютно очевидный факт, - отметил президент. - Мы его продавать пока не собираемся, и связано это с особенностями российской экономики, социальной сферы и российской энергетики".

Ранее член совета директоров российского газового холдинга Тимур Кулибаев заявил, что "Газпром" по фундаментальным факторам недооценен по сравнению с международными компаниями в 4-5 раз.

"Если брать фундаментальные факторы, такие как запасы и добыча, то "Газпром" по сравнению с аналогичными международными компаниями недооценен в 4-5 раз, потенциал компании очень высок", - сказал он.

Кулибаев также отметил, что в период кризиса в отличие от всех международных компаний, которые сокращают инвестиции, "Газпром" сохраняет их в важные проекты. "А в нефтегазовой отрасли, если ты сегодня не вкладываешь, то завтра тебе придется наверстывать", - считает он.