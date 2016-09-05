Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: "Газпром" сейчас "явно недооценен"

Экономика и бизнес
5 сентября, 10:15 UTC+3
Мы его продавать пока не собираемся, это связано с особенностями российской экономики, социальной сферы и российской энергетики, отметил президент
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. РФ не собирается продавать "Газпром", компания сейчас "явно недооценена".

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg.

"Газпром" явно недооценен, это абсолютно очевидный факт, - отметил президент. - Мы его продавать пока не собираемся, и связано это с особенностями российской экономики, социальной сферы и российской энергетики".

Ранее член совета директоров российского газового холдинга Тимур Кулибаев заявил, что  "Газпром" по фундаментальным факторам недооценен по сравнению с международными компаниями в 4-5 раз. 

"Если брать фундаментальные факторы, такие как запасы и добыча, то "Газпром" по сравнению с аналогичными международными компаниями недооценен в 4-5 раз, потенциал компании очень высок", - сказал он.

Кулибаев также отметил, что в период кризиса в отличие от всех международных компаний, которые сокращают инвестиции, "Газпром" сохраняет их в важные проекты. "А в нефтегазовой отрасли, если ты сегодня не вкладываешь, то завтра тебе придется наверстывать", - считает он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"
2
Путин считает, что новый лидер страны должен быть "зрелым молодым человеком"
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
5
Песков рассказал о встрече Путина и Обамы в кулуарах саммита G20
6
Миллер: Турция дает возможность поставок по "Турецкому потоку" на границу с Грецией
7
На севере Москвы пенсионер застрелил в ссоре соседа по коммуналке
Темы дня
Реклама