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Путин включил Островенко в состав наблюдательного совета "Ростеха"

Экономика и бизнес
5 сентября, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Тем же указом Владимир Путин исключил из состава набсовета нового главу администрации президента РФ Антона Вайно
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении заместителя руководителя администрации президента РФ Владимира Островенко в состав наблюдательного совета госкорпорации "Ростех". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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"Назначить членом наблюдательного совета государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" Островенко В. Е. - заместителя руководителя администрации президента РФ", - говорится в тексте указа.

Тем же указом президент исключил из состава наблюдательного совета госкорпорации "Ростех" Антона Вайно. "Прекратить полномочия члена наблюдательного совета государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" Вайно А. Э.", - говорится в тексте указа.

Указ вступил в силу 3 сентября 2016 года.

12 августа 2016 г. глава государства Владимир Путин назначил Владимира Островенко заместителем руководителя администрации президента РФ. Администрацию, согласно указу президента, возглавил Антон Вайно, сменивший на этом посту Сергея Иванова.

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Вайно, Антон Эдуардович Путин, Владимир Владимирович
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