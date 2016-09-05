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Акции "АвтоВАЗа" растут на 6,42% на фоне новостей о возможном допразмещении акций

Экономика и бизнес
5 сентября, 10:43 UTC+3
Материал из 1 страницы
© Андрей Холмов/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Акции "АвтоВАЗа" на торгах Московской биржи растут в цене более чем на 6% на фоне новостей о планах компании провести допразмещение акций для рекапитализации. По состоянию на 10:10 мск акции автоконцерна выросли на 6,42%, до 8,95 руб., обновив максимум с 18 апреля 2016 г.

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© Александр Демьянчук/ТАСС

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Ранее сообщалось, что акционеры "АвтоВАЗа" на внеочередном общем собрании 10 октября 2016 года решат вопрос о дополнительном размещении акций компании в декабре. В частности, это станет первым ключевым шагом в реализации плана общей рекапитализации компании в объеме около 85 млрд рублей, что позволит профинансировать будущие планы по развитию "АвтоВАЗа" и выполнить имеющиеся у компании финансовые обязательства.

Допэмиссия акций, по расчетам компании, может стать первым этапом финансового оздоровления и принести 25 млрд рублей.

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В 2015 г. на фоне затрат на запуск новых моделей, кризиса на авторынке, падения покупательской способности и девальвации рубля "АвтоВАЗ" получил по международным стандартам финансовой отчетности убытки в сумме 74 млрд руб. Компания также нарушила ковенанты по договорам с банками на 36,6 млрд руб. и сообщила в финансовом отчете, что без поддержки акционеров имеет риск приостановки своей операционной деятельности из-за больших убытков и сложностей, связанных с погашением долгов. На фоне ухудшения финансовых показателей "АвтоВАЗа" у предприятия сменился его руководитель: на смену Бу Андерссону, руководившему заводом с 2013 года, пришел экс-генеральный директор Renault в Румынии Николя Мор.

Контрольный пакет "АвтоВАЗа" принадлежит альянсу Renault-Nissan, блок-пакет - ГК "Ростех". Эти акционеры управляют компанией через Alliance Rostec Auto BV.

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