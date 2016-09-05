Путин ожидает, что сельское хозяйство в РФ вырастет по итогам 2016 года более чем на 3%

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что темпы роста в сельском хозяйстве России превысят 3% по итогам 2016 года. Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg. "Сельское хозяйство растет темпами 3% в год, причем стабильно растет, и в этом году будет 3%, а может быть, больше, и в следующем", - сказал глава государства.
По мнению президента, освобождение собственного рынка дает возможность отечественным сельхозпроизводителям наращивать товарное производство внутри страны. "У нас при общем падении ВВП в связи с целым рядом событий (не только санкционного характера, но и чисто объективного - с процессами в мировой экономике) небольшое падение ВВП есть, и промышленности тоже есть", - признал при этом Путин.
Однако российский лидер сделал акцент на том, что за 15 лет произошло существенное оздоровление российской экономики. "В 2000 году у нас было 12 миллиардов золотовалютных резервов и, по-моему, свыше 20 миллиардов внешних долгов, - напомнил президент. - Сегодня Россия входит в десятку стран с наиболее благоприятным соотношением внешнего долга и золотовалютных резервов. На первое число прошлого месяца у нас было почти $400 миллиардов золотовалютных резервов - $395 миллиардов, и где-то всего около 13% от ВВП внешнего долга". По оценке Путина, это соотношение - одно из лучших в мире.