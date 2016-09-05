Акции "Газпрома" прибавили 1,2% на заявлении Путина о недооцененности компании

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Акции "Газпрома" на торгах Московской биржи растут в цене на 1,2% после заявления президента России Владимира Путина о недооцененности российской компании. Так, по состоянию на 10:30 мск акции "Газпрома" выросли на 1,2%, до 137,19 руб.

В интервью агентству Bloomberg президент России отметил, что РФ не собирается продавать "Газпром", так как компания в настоящее время явно недооценена.