Центробанк назвал 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей. Список территорий и их символов, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа конкурса, опубликован на сайте регулятора.

Согласно сообщению Банка России, в число финалистов вошли (в алфавитном порядке):

Владимир: Золотые ворота и Успенский собор

Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган

Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский

Иркутск: озеро Байкал и бабр

Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет

Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка

Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»

Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический

Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»

Второй этап отбора проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, который провел фонд "Общественное мнение" среди 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов по всей территории России.

Опрос проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.

"Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. В опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет", - рассказал о ходе голосования глава фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.

По его словам, интервьюеры приходили в дома респондентов, показывали им цветные карточки с названиями городов и фотографиями символов и просили отобрать наиболее предпочтительные.

Финал отбора

В понедельник стартует финальный этап отбора символов для будущих банкнот, в рамках которого россияне выберут два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте завершится 7 октября в 12:00 мск.

Еще один способ - прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно.

Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18:00 мск в эфире телеканала "Россия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.

Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.