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Alibaba запустил продажу российских товаров

Экономика и бизнес
5 сентября, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Сейчас на сайте представлены овсяные хлопья, шоколад и печенье "Аленка", детские соки "Фрутоняня", подсолнечное масло, детские предметы гигиены марки "Ушастый нянь" и ряд других товаров
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) и Alibaba Group открыли российскую торговую площадку на базе Tmall Global (китайский продавец, предлагающий товары различных поставщиков, входит в Alibaba Group), говорится в сообщении РЭЦ.

Сейчас на сайте представлены овсяные хлопья, шоколад и печенье "Аленка", детские соки "Фрутоняня", подсолнечное масло, детские предметы гигиены марки "Ушастый нянь" и ряд других товаров.

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Как сообщал в интервью ТАСС глава РЭЦ Петр Фрадков, пока на площадке представлено 150 позиций, и "это далеко не предел". По его словам, фокус будет сделан на товарах народного потребления.

"Российский павильон позволит российским производителям косметики, электроники, продуктов питания, игрушек и других товаров получить прямой выход на китайский рынок сбыта", - говорится в пресс-релизе.

По словам генерального директора Tmall Global Алвина Лиу, слова которого приводятся в сообщении, национальные павильоны задуманы, прежде всего, чтобы познакомить покупателей с культурами других стран и их продукцией, а производителям этих стран - работать с новой аудиторий в Китае.

После запуска павильона РЭЦ планирует подключить к работе поставщиков новых категорий товаров, в том числе ювелирных, сувенирных и высокотехнологичных, а также выделить в отдельную категорию товары премиум-класса.

Следующим этапом, по словам главы РЭЦ, будет масштабирование, логистика, формирование контейнерных отправок, вопросы тарифообразования, формирование отправлений.

Российский экспортный центр является структурой госкорпорации "Внешэкономбанк", которая с 2015 г. развивает государственную поддержку экспорта. В его состав в декабре вошла "дочка" ВЭБ - агентство "Эксар", которое с 2011 г. является единственным государственным институтом, занимающимся страхованием экспорта. Первые договоренности о запуске российского павильона возникли на площадке Петербургского международного экономического форума в июне 2016 г. Тогда Фрадков провел встречу с Джеком Ма - основателем Alibaba. Фактически запуск пилотного режима российского павильона планировался на сентябрь.

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