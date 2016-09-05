Силуанов: финансовая G20 согласилась с необходимостью увеличить собственный капитал МВФ

ХАНЧЖОУ /Китай/, /ТАСС/. Финансовая G20 согласились с необходимостью увеличить собственный капитал Международного валютного фонда (МВФ), сообщил ТАСС глава Минфина России Антон Силуанов.

В Ханчжоу в ходе мероприятий саммита G20 традиционно прошла встреча глав минфинов "Группы двадцати".

"Отмечалась системообразующая роль МВФ и необходимость обеспечения Фонда достаточными ресурсами для выполнения стоящих перед ним задач. Акцент должен быть на собственном, а не заемном, капитале МВФ. В этой связи важно регулярно и своевременно проводить пересмотры квот", - сказал Силуанов.

Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш обратила внимание на то, что у МВФ заканчиваются ресурсы, и этот вопрос стоит в повестке саммита. Основа работы МВФ - квотный капитал - сокращается, и заканчивается действие дополнительных механизмов фонда.

Решение о реформе квот и увеличении уставного капитала МВФ было принято еще в 2010 году на саммите "Группы двадцати" в Сеуле, но вступление новых правил в силу долго откладывалось из-за позиции конгресса США. Этот так называемый 14-й общий пересмотр квот включал в себя значительное увеличение уставного капитала этой организации - до 477 млрд SDR (Special Drawing Rights - специальные права заимствований) - международного платежного средства, эмитируемого МВФ, с 238,5 млрд SDR ранее.

Соответственно, страны G20 в этом году приступили к вопросу о 15-м пополнении капитала МВФ. Конкретные предложения и решения по 15-му пересмотру квот будут готовиться только к 2017 году.

Ускорение мирового роста

Силуанов также сообщил, что идеры G20 уделили особое внимание необходимости структурных реформ для ускорения мирового роста.

"Прогнозы МВФ продолжают оставаться излишне оптимистичными и не признают новых реалий, предполагая ускорение мирового экономического роста. Однако этого не происходит. Одним из источников ускорения роста в долгосрочном периоде должны стать структурные реформы. В этом году двадцатка уделила этому вопросу особое внимание", - отметил он.

Силуанов пояснил, что замедление темпов роста мирового ВВП в краткосрочной перспективе вызвано нехваткой совокупного спроса в ряде стран. "В долгосрочной перспективе этот тренд имеет ряд фундаментальных причин - демография, более низкий уровень равновесного объема инвестиций, снижение темпов роста производительности труда", - сказал министр.

Рост должен быть подкреплен инклюзивным, устойчивым ростом торговли и инвестиций, подчеркнул Силуанов.

"Необходима транспарентная, недискриминационная, открытая система, основанная на нормах ВТО. Участники (встречи финансовой G20 - прим. ред.) высказались против протекционизма в торговле. Двусторонние и региональные торговые соглашения должны соответствовать правилам ВТО", - заявил глава Минфина РФ.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает в нынешнем году роста мировой экономики на 3,1%, а в 2017 году - на 3,5%. Однако ранее эксперты, а также представители российского Минфина, заявляли, что рост мировой экономике в ближайшие годы вряд ли превысит 3%.

Ключевой фактор - инновации

Финансовая G20 назвала инновации ключевым фактором мирового роста, необходима новая индустриальная революция.

"Инновации - ключевой фактор долгосрочного роста мировой экономики, участники обсуждения подчеркивали это. Нужна новая индустриальная революция. Именно такой тезис звучал на саммите", - сказал министр.

В частности, участники встречи финансовой G20 пришли к выводу, что нужна адекватная защита прав на интеллектуальную собственность.

G20. Хроника работы саммита