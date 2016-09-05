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Россия и Саудовская Аравия подписали заявление по стабилизации рынка нефти

Экономика и бизнес
5 сентября, 12:42 UTC+3
На фоне совместного соглашения Brent уже подорожала более чем на 5%
Материал из 1 страницы
Министр энергетики РФ Александр Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ХАНЧЖОУ, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия, обеспечивающие 21% от мирового потребления нефти, на полях саммита "двадцатки" подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания. Заявление подписали министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халид Аль-Фалих.

В своем заявлении министры отметили наличие у стран-поставщиков долгосрочных вызовов на мировом рынке нефти, к которым, в том числе, относятся значительное сокращение по всему миру капитальных расходов в нефтедобычу, в частности в геологоразведочные работы, а также массовая отмена и перенос на более поздний срок инвестиционных проектов, что в целом уже привело к более волатильной и, следовательно, неустойчивой ситуации на нефтяном рынке в долгосрочной перспективе как для производителей, так и для потребителей.

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"С учетом вышеизложенного министры отметили особую важность конструктивного диалога и тесного взаимодействия между крупнейшими странами-производителями в целях поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе. В этой связи министры договорились действовать совместно или в кооперации с другими производителями нефти", - говорится в заявлении.

Кроме того, министры договорились продолжить консультации по ситуации на рынке нефти и создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать фундаментальные показатели рынка нефти и вырабатывать рекомендации по мерам и совместным действиям для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 5,4% по состоянию на 12:40 мск - до $49,15 за баррель на фоне подписания странами совместного заявления в целях стабилизации рынка нефти.

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