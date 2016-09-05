Brent подорожала более чем на 5% на фоне соглашения России и Саудовской Аравии

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 5,4% по состоянию на 12:40 мск - до $49,15 за баррель на фоне подписания Россией и Саудовской Аравией совместного заявления в целях стабилизации рынка нефти. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Однако, по состоянию на 12:55 мск цены на нефть частично нивелировали рост до 4,2% и составили $48,57 за баррель.

Мировой рынок нефти. Досье

Соглашение РФ и Саудовской Аравии

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия договорились о совместных или в кооперации с другими производителями нефти действиях в целях поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе.

В своем заявлении министры отметили наличие у стран-поставщиков долгосрочных вызовов на мировом рынке нефти, к которым, в том числе, относятся значительное сокращение по всему миру капитальных вложений в нефтедобычу, в частности, в геологоразведочные работы, а также массовая отмена и перенос на более поздний срок инвестиционных проектов. Что в целом уже привело к более волатильной и, следовательно, неустойчивой ситуации на нефтяном рынке в долгосрочной перспективе как для производителей, так и для потребителей.

Кроме того, министры договорились продолжить консультации по ситуации на рынке нефти и создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать фундаментальные показатели рынка нефти и вырабатывать рекомендации по мерам и совместным действиям для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка.