Премьер Болгарии: София надеется на российский газ для своего хаба

ВАРНА /Болгария/, 5 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов надеется на российский газ для успешной реализации проекта создания в стране газораспределительного центра "Балкан". В понедельник в Варне во время международного "круглого стола", посвященного перспективам реализации этого проекта, он предложил провести с Россией по этому вопросу специальные трехсторонние переговоры.

"Для нашего хаба мы должны собрать газ из разных источников. Когда Еврокомиссия (ЕК) и Болгария скажут, что мы имеем газовый хаб, то тогда мы сможем пригласить Россию участвовать в проекте. Мы должны провести с Россией трехстороннюю встречу (с участием представителей ЕК), но пока у них нет ни конкретного приглашения, ни реальных перспектив для работы", - сказал Борисов.

Болгарский лидер напомнил, что проект "Южный поток" был закрыт по политическим причинам, и ему на смену пришел проект "Балкан", который, независимо от текущих проблем, должен быть реализован. "Болгария, будучи частью Европейского союза, всегда выполняла по отношению к "Южному потоку" все европейские директивы. Сейчас мы предлагаем новый работающий план, который должен подтвердить, что Болгария не будет исключена из общей газопереносной сети и останется в регионе основным транзитером газа".

Он категорично заявил, что "не позволит обойти Болгарию (в вопросе транзита газа и строительства газового хаба) и подчеркнул, что в случая необходимости "воспользуется правом вето".

"Нам нужны не оптимистические заявления, а практическая работа по решению спорных вопросов. Последние годы сделали нас выгодным партнером, и мы гарантируем работу по проекту. Газовый хаб должен быть построен", - сказал Борисов.

Поставки российского газа по дну Черного моря как частичный вариант проекта "Южный поток", - один из четырех вариантов доставки газа в газораспределительный центр "Балкан". По оценке экспертов стоимость его строительства составит от €1,4 до €1,5 млрд.