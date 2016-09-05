Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Болгарии: София надеется на российский газ для своего хаба

Экономика и бизнес
5 сентября, 15:37 UTC+3 ВАРНА /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин
Ранее Бойко Борисов предложил провести с РФ по этому вопросу специальные трехсторонние переговоры
Материал из 1 страницы

ВАРНА /Болгария/, 5 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов надеется на российский газ для успешной реализации проекта создания в стране газораспределительного центра "Балкан". В понедельник в Варне во время международного "круглого стола", посвященного перспективам реализации этого проекта, он предложил провести с Россией по этому вопросу специальные трехсторонние переговоры.

"Для нашего хаба мы должны собрать газ из разных источников. Когда Еврокомиссия (ЕК) и Болгария скажут, что мы имеем газовый хаб, то тогда мы сможем пригласить Россию участвовать в проекте. Мы должны провести с Россией трехстороннюю встречу (с участием представителей ЕК), но пока у них нет ни конкретного приглашения, ни реальных перспектив для работы", - сказал Борисов.

Болгарский лидер напомнил, что проект "Южный поток" был закрыт по политическим причинам, и ему на смену пришел проект "Балкан", который, независимо от текущих проблем, должен быть реализован. "Болгария, будучи частью Европейского союза, всегда выполняла по отношению к "Южному потоку" все европейские директивы. Сейчас мы предлагаем новый работающий план, который должен подтвердить, что Болгария не будет исключена из общей газопереносной сети и останется в регионе основным транзитером газа".

Он категорично заявил, что "не позволит обойти Болгарию (в вопросе транзита газа и строительства газового хаба) и подчеркнул, что в случая необходимости "воспользуется правом вето".

"Нам нужны не оптимистические заявления, а практическая работа по решению спорных вопросов. Последние годы сделали нас выгодным партнером, и мы гарантируем работу по проекту. Газовый хаб должен быть построен", - сказал Борисов.

Поставки российского газа по дну Черного моря как частичный вариант проекта "Южный поток", - один из четырех вариантов доставки газа в газораспределительный центр "Балкан". По оценке экспертов стоимость его строительства составит от €1,4 до €1,5 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Газовая дипломатия
Страны
Россия Болгария
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
2
Террористы в Казахстане планировали угон самолета и взрыв российской воинской части
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"
5
Обыски в компании из группы "Ренова" проводятся по делу о взятке экс-руководству Коми
6
Эксперт: нефть может вырасти до $52 за баррель после заявления Москвы и Эр-Рияда
7
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыски
Темы дня
Реклама