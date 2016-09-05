Финансовая G20 видит риски для финстабильности из-за волатильности курсов валют

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Финансовая G20 видит риски для финстабильности из-за избыточной волатильности валютных курсов. Главы Минфинов G20 договорились о проведении тесных консультаций по вопросу состояния финансовых рынков, сообщил ТАСС глава Минфина России Антон Силуанов.

"Избыточная волатильность валютных курсов может иметь неблагоприятные последствия для экономической и финансовой стабильности. Договорились о проведении тесных консультаций по вопросу состояния финансовых рынков. Необходимо подготовиться к возможному повышению ставок странами, эмитирующими резервную валюту", - заявил министр.

Более 100 стран присоединились к плану BEPS по обмену налоговой информацией, финансовая G20 призвала остальные страны принять такое решение - Силуанов.

Финансовая G20 поддержала использование SDR и выраженных в них инструментов для сохранения устойчивости финансовой системы - Силуанов.