Финансовая G20 видит риски для финстабильности из-за волатильности курсов валют

Нетаньяху рассматривает предложение о проведении в РФ переговоров с главой ПалестиныМеждународная панорама 5 сентября, 13:39
ГМИИ им. Пушкина запустил прогулки по музею в виртуальной реальностиКультура 5 сентября, 13:37
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ямал" совершил вынужденную посадку в ЯНАОНовости Урала 5 сентября, 13:28
Пассажиропоток на Керченской переправе в январе-августе вырос на 28%Транспорт 5 сентября, 13:25
Минобрнауки хочет ввести штрафы в 100-300 тыс. руб. за нарушения на экзамене для мигрантовОбщество 5 сентября, 13:19
Первые после возобновления чартеров с Турцией туры проданы за считанные дниОбщество 5 сентября, 13:15
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыскиПроисшествия 5 сентября, 13:11
Люди в зоне паводка в Приморье жалуются на цены и недостаток продуктовПроисшествия 5 сентября, 13:02
Россия может присоединиться к заморозке добычи нефти в случае принятия такого решенияЭкономика и бизнес 5 сентября, 12:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Финансовая G20 видит риски для финстабильности из-за избыточной волатильности валютных курсов. Главы Минфинов G20 договорились о проведении тесных консультаций по вопросу состояния финансовых рынков, сообщил ТАСС глава Минфина России Антон Силуанов.
"Избыточная волатильность валютных курсов может иметь неблагоприятные последствия для экономической и финансовой стабильности. Договорились о проведении тесных консультаций по вопросу состояния финансовых рынков. Необходимо подготовиться к возможному повышению ставок странами, эмитирующими резервную валюту", - заявил министр.
Более 100 стран присоединились к плану BEPS по обмену налоговой информацией, финансовая G20 призвала остальные страны принять такое решение - Силуанов.
Финансовая G20 поддержала использование SDR и выраженных в них инструментов для сохранения устойчивости финансовой системы - Силуанов.