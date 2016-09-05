Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финансовая G20 видит риски для финстабильности из-за волатильности курсов валют

Экономика и бизнес
5 сентября, 13:33 UTC+3
Министр финансов России Антон Силуанов также сообщил, что он и его коллеги из стран G20 договорились о проведении тесных консультаций по вопросу состояния финансовых рынков
Материал из 1 страницы

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Финансовая G20 видит риски для финстабильности из-за избыточной волатильности валютных курсов. Главы Минфинов G20 договорились о проведении тесных консультаций по вопросу состояния финансовых рынков, сообщил ТАСС глава Минфина России Антон Силуанов.

Смотрите также
Волатильность рубля в III квартале 2016 года может сохраниться на уровне второго квартала

"Избыточная волатильность валютных курсов может иметь неблагоприятные последствия для экономической и финансовой стабильности. Договорились о проведении тесных консультаций по вопросу состояния финансовых рынков. Необходимо подготовиться к возможному повышению ставок странами, эмитирующими резервную валюту", - заявил министр.

Более 100 стран присоединились к плану BEPS по обмену налоговой информацией, финансовая G20 призвала остальные страны принять такое решение - Силуанов.

Финансовая G20 поддержала использование SDR и выраженных в них инструментов для сохранения устойчивости финансовой системы - Силуанов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Саммит G20
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыски
2
Brent подорожала более чем на 5% на фоне соглашения России и Саудовской Аравии
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Путин не считает себя вправе решать, пойдут ли его дочери в политику
5
Центробанк назвал 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
6
Адвокат: оружие при стрельбе в цыганском поселке Екатеринбурга применялось с обеих сторон
7
Обама прокомментировал инцидент с трапом во время прибытия на саммит G20
Темы дня
Реклама