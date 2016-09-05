Заявление РФ и Саудовской Аравии по стабилизации рынка нефти. Полный текст

Россия и Саудовская Аравия подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти. ТАСС публикует полный текст документа.

Министр энергетики Российской Федерации А.В. Новак и Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Х. Аль-Фалих провели встречу в г. Ханчжоу (Китайская Народная Республика) "на полях" саммита "Группы двадцати".

В ходе встречи Министры подчеркнули важность поддержания ведущегося между сторонами диалога по текущим изменениям на нефтяном и газовых рынках, а также выразили обоюдное стремление осуществлять дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества в сфере энергетики. Это обусловлено тем, что в настоящее время две страны несут на себе бремя ответственности по производству более 21% от мирового потребления нефти, необходимого для обеспечения глобального экономического роста и повышения уровня жизни, а также содействующего достижению Целей развития тысячелетия.

1. Министры признали необходимость сдерживания избыточной волатильности нефтяного рынка, оказывающей негативное влияние на глобальный экономический рост и стабильность в долгосрочной перспективе. Министры также отметили наличие у стран-поставщиков долгосрочных вызовов на мировом рынке нефти, к которым, в том числе, относятся значительное сокращение по всему миру капитальных расходов в нефтедобычу, в частности в геологоразведочные работы, а также массовая отмена и перенос на более поздний срок инвестиционных проектов, что в целом уже привело к более волатильной и, следовательно, неустойчивой ситуации на нефтяном рынке в долгосрочной перспективе как для производителей, так и для потребителей.

С учетом вышеизложенного министры отметили особую важность конструктивного диалога и тесного взаимодействия между крупнейшими странами-производителями в целях поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе. В этой связи Министры договорились действовать совместно или в кооперации с другими производителями нефти. Кроме того, министры договорились продолжить консультации по ситуации на рынке нефти и создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать фундаментальные показатели рынка нефти и вырабатывать рекомендации по мерам и совместным действиям для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка.

2. Министры договорились развивать сотрудничество между Российской Федерацией и Королевством Саудовская Аравия в нефтегазовой отрасли, в том числе в области внедрения новых технологий, обмена информацией и опытом в целях увеличения использования технологий в добыче, переработке, хранении, транспортировке и сбыте углеводородных ресурсов, производства оборудования, оказания сервисных услуг, в частности, инжиниринга, изготовления и проведения научно-исследовательской деятельности, а также в сферах электроэнергетики и возобновляемых источников энергии.

3. Министры договорились рассмотреть возможность создания при поддержке суверенных фондов двух стран совместного банка данных перспективных технологий в энергетической сфере и осуществления их внедрения и использования.

4. Министры договорились провести в октябре 2016 г. первое заседание Российско-Саудовской Рабочей группы по сотрудничеству в области нефти и газа, сформированной в соответствии со Статьей 4 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в области нефти и газа от 2 сентября 2003 г. и Программой сотрудничества в области нефти и газа от 18 июня 2015 г., в целях расширения двустороннего сотрудничества и реализации вышеуказанных договоренностей. Также министры проведут очередные встречи на "полях" министерской встречи МЭФ в Алжире и ноябрьского заседания ОПЕК в Вене.