Власти Москвы рассматривают предложения о платном проезде по Северо-Восточной хорде

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы рассматривают предложения концессионеров о том, чтобы сделать проезд по Северо-Восточной хорде платным после завершения строительства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики.

"На данный момент предложения концессионеров еще рассматриваются", - сообщили в пресс-службе. Предложение сделать хорду полностью платной внес потенциальный концессионер проекта - УК "Лидер".

Северо-Восточная хорда длиной почти 30 км пройдет от платной дороги Москва - Санкт-Петербург до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы. По всей длине хорды будет организовано бессветофорное движение.

По подсчетам властей, ввод хорды сократит среднее время поездки по столице более чем на 15%, позволит разгрузить МКАД на 20-25% и перераспределить транспортные потоки Третьего транспортного кольца, Щелковского шоссе и шоссе Энтузиастов, а также Рязанского и Волгоградского проспектов. Основные работы планируется завершить в конце 2018 - начале 2019 года.

18 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проезд по Северо-Восточной хорде, вероятнее всего, будет платным. В июне этого года первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов сказал, что введение платного движения по Северо-Восточной хорде в строительном проекте не планируется.