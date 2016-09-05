Эксперт: нефть может вырасти до $52 за баррель после заявления Москвы и Эр-Рияда

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Цена на нефть может вырасти до $52 за баррель после совместного заявления России и Саудовской Аравии, подписанного в понедельник на полях саммита G20. Но для поддержания восходящего тренда это заявление должны поддержать и другие нефтедобывающие страны, заявил ТАСС ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Россия и Саудовская Аравия, контролирующие производство более 21% от мирового потребления нефти, договорились о совместных или в кооперации с другими производителями нефти действиях в целях поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе.

Кроме того, министры энергетики РФ и Саудовской Аравии договорились продолжить консультации по ситуации на рынке нефти и создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать фундаментальные показатели рынка нефти и вырабатывать рекомендации по мерам и совместным действиям для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка.

"Цена может вырасти выше $50 за баррель, приблизиться к $51-52, то есть выше предыдущего максимума в $50,9 за баррель. Думаю, что к "волне" должны присоединиться и другие страны, в том числе ОПЕК. Это поддержит восходящий тренд. Если нет, то нефть так и будет колебаться между $48-50 за баррель", - сказал Юшков.

По его мнению, все страны - производители нефти заявят, что рады данному заявлению и инициативе РФ и Саудовской Аравии, а о конкретных намерениях будут договариваться во время международного энергетического форума в Алжире. Юшков считает, что заявление двух стран сделано для того, чтобы прежде всего повлиять на биржу, а не на реальный рынок физической нефти.

"Это сделано для того, чтобы трейдеры подумали, что цены будут расти, потому что РФ и Саудовская Аравия договариваются о стабилизации цен, а значит и объемов добычи. Соответственно, они покупают фьючерсы, спрос растет и, соответственно, цена тоже. Это мы и видим, цена уже подросла почти на 5%", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что "Россия и Саудовская Аравия нашли довольно обтекаемые формулировки и не говорят, что они будут замораживать объем производства на определенном уровне, об этом речь не идет".