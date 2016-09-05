Силуанов: Парижский клуб должен быть главным форумом по реструктуризации суверенного долга

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Главы минфинов стран G20 согласились с тем, что Парижский клуб должен стать главным форумом по реструктуризации суверенной задолженности, сообщил ТАСС глава Минфина России Антон Силуанов.

В Ханчжоу в ходе мероприятий саммита G20 традиционно прошла встреча глав минфинов "Группы двадцати".

"Парижский клуб должен стать главным форумом по реструктуризации суверенной задолженности", - сказал российский министр.

В июле на встрече глав минфинов G20 в Чэнду возобновила работу рабочая группа по финансовой архитектуре. Было выделено пять направлений работы группы, одно из которых - вопросы суверенного долга и долговой устойчивости. Члены группы предложили обсудить возможности по более активной вовлеченности Парижского клуба кредиторов в дискуссию по механизму реструктуризации суверенного долга.

Фактически именно тогда был запущен процесс присоединения к клубу формирующихся рынков. До последнего времени из стран с развивающимся рынком только у России было постоянное членство в клубе. Сейчас к Парижскому клубу присоединилась Республика Корея. Также члены клуба очень заинтересованы в том, чтобы Китай, который превратился в крупнейшего международного кредитора, подключился к работе клуба.

Ранее представитель России в G20 Светлана Лукаш сообщила, что еще одной темой в рамках саммита G20 станет вопрос реструктуризации суверенного долга, проблема нарастания госдолга и корпоративных долгов. По ее словам, эти проблемы сейчас несут основной риск для мировой экономики. Лукаш добавила, что Россия в этом вопросе отстаивает необходимость применения универсального подхода, установления понятных единых для всех правил в вопросах реструктуризации госдолга.