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Севастополь сэкономил около 16 млн руб. на госзакупках с начала года

Экономика и бизнес
5 сентября, 15:05 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
За истекший период 2016 года больше всего закупались лекарственные средства, их удельный вес в общем объеме закупок составил 28%
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Общая сумма экономии бюджетных средств при осуществлении процедур госзакупок в Севастополе на сегодняшний день составляет 15,7 млн руб. Об этом на заседании правительства города сообщила начальник управления государственного заказа Ирина Щукина.

"За девять месяцев 2016 года сумма экономии бюджетных средств в ходе осуществления процедур госзакупок в Севастополе составила 15,7 млн руб.", - сказала Щукина.

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По ее словам, в Севастополе в среднем на одну закупку приходится 3,7 участника, пятую часть участников процедур составляют крымские и севастопольские компании.

Как сообщила Щукина, за истекший период 2016 года больше всего закупались лекарственные средства, их удельный вес в общем объеме закупок составил 28%. Закупка услуг здравоохранения составила почти 12% от общего объема, услуг с недвижимостью - 9%, строительство и ремонт - 7%, закупки медицинского оборудования - 5%. Всего с начала года состоялось 2,2 тыс. процедур госзакупок в форме электронных аукционов, запросов котировок и открытых конкурсов.

По данным Аналитического центра при правительстве РФ, по итогам I квартала 2016 года Севастополь занял второе место среди 85 субъектов федерации в рейтинге экономности, отражающем относительный объем снижения стоимости контрактов от начальной стоимости каждой закупки, по итогам прошлого года Севастополь занял четвертое место в этом рейтинге.

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