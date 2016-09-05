Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть

ХАНЧЖОУ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Петр Мокшин, Евгения Соколова/. Россия и Саудовская Аравия, контролирующие производство более 21% от мирового потребления нефти, на полях саммита G20 в Ханчжоу (Китай) подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти. Заявление подписали министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

По мнению сторон и инвестиционного сообщества, соглашение является историческим и может переломить ситуацию на рынке нефти в ближайшей перспективе. Цены на нефть взлетели более чем на 5% сразу после объявления о соглашении. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 5,4% - до $49,15 за баррель.

"Это две крупнейшие державы (в сфере добычи нефти - прим. ред.), и мало кто ожидал, что они сумеют договориться о совместных подходах. Это историческое событие. Это перелом на рынке нефти, свидетельствующий о том, что игроки рынка заинтересованы в стабилизации цен на более высоких уровнях",- сказал ТАСС источник в российском инвестиционном сообществе, подчеркнув, что заявление является сигналом для рынка, который на протяжении нескольких лет играл на понижение.

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Сотрудничество сторон

Россия и Саудовская Аравия договорились о совместных или в кооперации с другими производителями нефти действиях в целях поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе.

В своем заявлении министры отметили наличие у стран-поставщиков долгосрочных вызовов на мировом рынке нефти, к которым, в том числе, относится значительное сокращение по всему миру капитальных расходов в нефтедобычу, в частности, в геологоразведочные работы; массовая отмена и перенос на более поздний срок инвестиционных проектов, что в целом уже привело к более волатильной и, следовательно, неустойчивой ситуации на нефтяном рынке в долгосрочной перспективе как для производителей, так и для потребителей.

Кроме того, министры договорились продолжить консультации по ситуации на рынке нефти и создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать фундаментальные показатели рынка нефти и вырабатывать рекомендации по мерам и совместным действиям для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка.

При этом Россия и Саудовская Аравия договорились, что будут развивать сотрудничество в нефтегазовой отрасли для внедрения новых технологий и могут создать совместный банк данных перспективных технологий в энергетической сфере и осуществления их внедрения и использования. В заявлении отмечается, что стороны будут сотрудничать в нефтегазовой отрасли, в том числе в области внедрения новых технологий, обмена информацией и опытом в целях увеличения использования технологий в добыче, переработке, хранении, транспортировке и сбыте углеводородных ресурсов.

Кроме того, стороны заинтересованы в сотрудничестве в сфере производства оборудования, оказания сервисных услуг, в частности, инжиниринга, изготовления и проведения научно- исследовательской деятельности, а также в сферах электроэнергетики и возобновляемых источников энергии.

Не только "заморозка"

Планируется, что в октябре Россия и Саудовская Аравия проведут первое заседание рабочей группы по сотрудничеству в области нефти и газа. Встречи министров также намечены на сентябрь и ноябрь. Кроме того, министры проведут очередные встречи на "полях" министерской встречи Международного энергетического форума (МЭФ) в Алжире и ноябрьского заседания Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене.

В ходе встречи Новак и аль-Фалех подчеркнули важность поддержания ведущегося между сторонами диалога по текущим изменениям на нефтяном и газовых рынках, а также выразили обоюдное стремление осуществлять дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества в сфере энергетики.

По итогам подписания документа Новак назвал заявление историческим моментом. По его словам, это новый этап взаимоотношений между странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Российский министр отметил, что Москва и Эр-Рияд договорились о совместных действиях для стабилизации рынка нефти, и для этого есть конкретные инструменты, в том числе "заморозка" добычи.

"Мы считаем, что балансировка рынка на сегодняшний день достаточно затянулась, уже более двух лет (она идет - прим. ред.). И, конечно, совместные меры, которые рассматривались в начале года, в том числе "заморозка", - они могли бы более существенно приблизить дату балансировки соответствующих рынков", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что Россия готова присоединиться к "заморозке" объемов добычи нефти, если такое решение будет принято.

В свою очередь аль-Фалех заявил, что "заморозка" не является единственным способом стабилизации нефтяного рынка, а установление "потолка" производства нефти сейчас не актуально. Министр добавил, что цены на нефть "движутся в верном направлении". Аль-Фалех также призвал всех остальных крупных игроков на нефтяном рынке присоединиться к соглашению между Москвой и Эр-Риядом.

По словам Новака, высокий уровень доверия между Россией и Саудовской Аравией позволяет совместно отвечать на мировые вызовы. Он подчеркнул, что обе страны являются крупнейшими производителями нефти и странами с крупнейшим и сильнейшим влиянием на отрасль, таким образом, их координация будет иметь критическое значение для обеспечения стабильности на рынке.

Прогнозы и ожидания

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что после совместного заявления России и Саудовской Аравии цена на нефть может вырасти до $52 за баррель, но для поддержания восходящего тренда одно должно быть поддержано и другими нефтедобывающими странами.

"Цена может вырасти выше $50 за баррель, приблизиться к $51-52, то есть выше предыдущего максимума в $50,9 за баррель. Думаю, что к "волне" должны присоединиться и другие страны, в том числе ОПЕК. Это поддержит восходящий тренд. Если нет, то нефть так и будет колебаться между $48-50 за баррель", - сказал эксперт.

В апреле 2016 года в Дохе (столица Катара) состоялась встреча представителей стран - производителей нефти, на которой планировалось договориться о "заморозке" добычи объемов сырья. На встречу приехали делегации 18 стран, 19-й участник переговоров - Иран - в преддверии встречи отказался обсуждать этот вопрос, сославшись на недавно снятые со страны международные санкции.

По итогам встречи участники так и не смогли договориться о стабилизации добычи сырья на уровне января 2016 года. Переговоры, длившиеся более 12 часов, закончились заявлениями сторон о том, что им нужно время на размышления, а рынок и так неплохо себя чувствует.

Тогда министр энергетики России Александр Новак говорил, что соглашение не было принято из-за изменения позиции нескольких стран. Причем среди государств - членов ОПЕК, выдвинувших дополнительные требования для решения вопроса по "заморозке" объемов добычи нефти, оказалась и Саудовская Аравия, которая заявила, что подпишет соглашение только при участии Ирана, хотя ранее таких условий страна не озвучивала.

5 сентября Новак заявил, что Иран должен получить возможность выйти на досанкционный уровень добычи нефти.

"Что касается Ирана, который является членом организации ОПЕК, то мы придерживаемся здесь позиции, чтобы Иран имел возможность выйти на досанкционный уровень объемов добычи", - сказал министр.

В августе страны ОПЕК увеличили совокупную добычу нефти на 120 тыс. баррелей в сутки - до рекордных 33,69 млн баррелей на фоне роста производства в Иране, Ираке и Кувейте, подсчитал Bloomberg на основании опроса аналитиков и данных трекинга танкеров. В частности, Иран увеличил добычу нефти на 60 тыс. баррелей в сутки - до 3,62 млн, стремясь достичь досанкционного уровня добычи в объеме 4-4,2 млн баррелей.