"Ренова" связывает обыски с работой "Т-Плюс" в Коми в период губернаторства Гайзера

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Ренова" связывает следственные действия в своем офисе в центре Москвы с работой энергетического предприятия "Т-Плюс" (входит в группу) в Коми во время губернаторства Вячеслава Гайзера, сообщил ТАСС официальный представитель группы "Ренова" Андрей Шторх.

"Следственные действия, проводимые в связи с работой компании "Т-Плюс" в республике Коми, касаются не столько текущей деятельности энергокомпании в регионе, сколько периода, когда республику возглавляла команда бывшего губернатора Вячеслава Гайзера," - пояснил он.

По словам Шторха, "в компании настроены на конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами, все сотрудники работают в обычном режиме".

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе ГК "Ренова" в центре Москвы. Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сказал ТАСС, что обыски проводятся в компании "Т-Плюс" по делу о взятках на сумму более 800 млн руб.

По его словам, следственными органами СК РФ по Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО "Комплексные энергетические системы" (ЗАО "КЭС", правопреемником которого является ПАО "Т Плюс") по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере").

Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Компания объединяет 59 электростанций, среди которых 53 ТЭЦ, 4 ГРЭС и 2 ГЭС. Общая установленная электрическая мощность станций "Т Плюс" - более 16,1 ГВт, тепловая мощность - около 60 тыс. Гкал/час. Ежегодная выработка в группе более 60 млрд кВт/ч электроэнергии и более 100 млн Гкал тепла.