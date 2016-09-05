Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вторая очередь завода "СтавСталь" запущена на Ставрополье

Экономика и бизнес
5 сентября, 15:15 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 5, сентября. /ТАСС
Первая очередь завода - прокатный цех производительностью 350 тыс. тонн проката строительного сортамента в год, он был запущен в 2014 году
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. ООО "СтавСталь" запустило в понедельник электросталеплавильный цех мощностью 500 тыс. тонн продукции в год в Невинномысске (Ставропольский край), передает корреспондет ТАСС.

Смотрите также

"СтавСталь" возьмет на себя часть потока металлолома, направляемого в Турцию
Первый индустриальный парк Ставрополья поможет Невинномысску уйти от статуса моногорода

"Последнюю четверть века мы закрывали такие предприятия, открывали на их месте магазины, создавали жилищную застройку. Сегодня мы открываем крупное производство, здесь работают 700 человек, будет работать 900 человек. Очень хочу, чтобы индустриальный парк развивался - это будет наш ответ сложной экономической ситуации", - сказал на открытии производства губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

ООО "СтавСталь" - один из первых резидентов регионального индустриального парка города Невинномысска, выпускает строительную арматуру. Строительство металлургического завода стоимостью около 10 млрд рублей шло в течение четырех лет.

Первая очередь завода - прокатный цех производительностью 350 тыс. тонн проката строительного сортамента в год, он был запущен в 2014 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
2
Террористы в Казахстане планировали угон самолета и взрыв российской воинской части
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"
5
Обыски в компании из группы "Ренова" проводятся по делу о взятке экс-руководству Коми
6
Эксперт: нефть может вырасти до $52 за баррель после заявления Москвы и Эр-Рияда
7
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыски
Темы дня
Реклама