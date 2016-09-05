Вторая очередь завода "СтавСталь" запущена на Ставрополье

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СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. ООО "СтавСталь" запустило в понедельник электросталеплавильный цех мощностью 500 тыс. тонн продукции в год в Невинномысске (Ставропольский край), передает корреспондет ТАСС.
"Последнюю четверть века мы закрывали такие предприятия, открывали на их месте магазины, создавали жилищную застройку. Сегодня мы открываем крупное производство, здесь работают 700 человек, будет работать 900 человек. Очень хочу, чтобы индустриальный парк развивался - это будет наш ответ сложной экономической ситуации", - сказал на открытии производства губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
ООО "СтавСталь" - один из первых резидентов регионального индустриального парка города Невинномысска, выпускает строительную арматуру. Строительство металлургического завода стоимостью около 10 млрд рублей шло в течение четырех лет.
Первая очередь завода - прокатный цех производительностью 350 тыс. тонн проката строительного сортамента в год, он был запущен в 2014 году.