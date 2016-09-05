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Медведев: на реализацию 39 ФЦП в 2016 году направлено более 1 трлн руб.

Экономика и бизнес
5 сентября, 16:19 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 5, сентября. /ТАСС
Премьер-министр также дал оценку ситуации с кассовым исполнением программ и привлечением внебюджетных источников, назвав ее нормальной
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ГОРКИ, 5 сентября. /ТАСС/. Объем средств, выделенных с начала 2016 года на 39 федеральных целевых программ (ФЦП), превысил 1 трлн руб. Вместе с тем есть программы, по которым бюджетные средства расходуются недостаточно эффективно, заявил на заседании правительства РФ премьер- министр Дмитрий Медведев

"На реализацию 39 федеральных целевых программ в этом году было направлено более 1 трлн руб. - деньги тоже весьма значительные, Минэкономразвития РФ доложит, насколько эффективно они используются", - сказал он.

"В целом ситуация достаточно нормальная и по кассовому исполнению, и по привлечению внебюджетных источников. При этом, как обычно, у нас есть программы, которые идут очень неплохо, но есть программы, где средства расходуются недостаточно эффективно",-отметил глава правительства.

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