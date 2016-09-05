Россия и Саудовская Аравия проработали возможность сокращения добычи нефти и "заморозки"

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия проработали возможность сокращения добычи, "заморозки" и установления потолков добычи нефти. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы детально проработали, какие могут быть инструменты реализации совместных действий (с Саудовской Аравией), это могут быть инструменты "заморозки", инструменты установления потолков, инструменты даже такие как сокращение добычи", - сказал Новак.

Как указал Новак, Россия и Саудовская Аравия обсуждают "заморозку" добычи на три или шесть месяцев, может быть и больше.

"Мы обсуждаем также сроки (заморозки) - от 3 до 6 месяцев, а может быть и более длительный период. Мы уже сегодня увидели, что некоторые страны ОПЕК присоединились к нашему заявлению, в частности ОАЭ", - сказал министр.

Позиция России

Новак отметил, что "заморозка" добычи нефти - это позиция России, Саудовской Аравии и ряда других стран - членов ОПЕК, в том числе Венесуэлы.

"Это позиция ("заморозка" добычи) России, это позиция и наших коллег в Саудовской Аравии, и некоторых других стран - членов ОПЕК, которые сейчас активно прорабатывают вопрос о том, чтобы в Алжире на встрече министров Международного энергетического конгресса провести неформальную встречу. Такая работа ведется. Мы получили от Венесуэлы соответствующие предложения. Сейчас генеральный секретарь ОПЕК работает со странами для того, чтобы созвать такую встречу", - сказал Новак.

Россия и Саудовская Аравия, контролирующие производство более 21% от мирового потребления нефти, на полях саммита "двадцатки" подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти.

В Алжире 26-28 сентября состоится Международный энергетический форум, в рамках которого, как сообщали СМИ, страны - экспортеры нефти могут провести переговоры о "заморозке" добычи. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт.

Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.

Организация неформальной встречи

Новак рассказал, что генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо работает над организацией неформальной встречи в Алжире по "заморозке" добычи нефти.

Министр отметил, что эти вопросы будут обсуждаться на встрече в Алжире, подготовка которой ведется.

"Мы все эти вопросы (критерии введения "заморозки" добычи) как раз и обсудим в Алжире, потому что позиция должна быть согласована всеми странами", - добавил министр.

Иран и "заморозка"

Министр указал, что Иран может присоединиться к "заморозке" объемов добычи нефти после восстановления добычи на досанкционном уровне.

"Иран достаточно низко упал во время санкций по своей добыче и имеет право на возможность увеличить добычу нефти до досанкционного уровня. Как мы сегодня слышали, министр Саудовской Аравии придерживается такой же позиции. Как только они достигнут такого уровня, я думаю, они могут, в том числе присоединиться к общей договоренности", - сказал Новак.

Страны ОПЕК увеличили совокупную добычу нефти в августе на 120 тыс. баррелей нефти в сутки - до рекордных 33,69 млн баррелей на фоне роста производства в Иране, Ираке и Кувейте, подсчитал Bloomberg на основании опроса аналитиков и данных трекинга танкеров. В частности, Иран увеличил добычу нефти на 60 тыс. баррелей в сутки - до 3,62 млн в стремлении достичь досанкционного уровня добычи в размере 4-4,2 млн баррелей.

Страны ОПЕК расходятся во мнении

Новак заявил, что страны ОПЕК расходятся во мнении, достиг ли Иран досанкционного объема добычи нефти.

"Есть некие разногласия по цифрам внутри ОПЕК. Это нормальная, стандартная ситуация. Для этого они (страны, входящие в ОПЕК - прим. ред.) и собираются два раза в год, чтобы обсуждать внутри ОПЕК ситуацию с добычей, с планами, с "потолком", - сказал Новак на просьбу прокомментировать заявление ряда стран ОПЕК, которые считают, что Иран уже достиг досанкционного объема добычи нефти.

В апреле 2016 года в Дохе (столица Катара) состоялась встреча представителей стран - производителей нефти, на которой планировалось договориться о "заморозке" добычи объемов сырья. На встречу приехали делегации 18 стран, 19-й участник переговоров - Иран - в преддверии встречи отказался обсуждать этот вопрос, сославшись на недавно снятые со страны международные санкции.

По итогам встречи участники так и не смогли договориться о стабилизации добычи сырья на уровне января 2016 года. Переговоры, длившиеся более 12 часов, закончились заявлениями сторон о том, что им нужно время на размышления, а рынок и так неплохо себя чувствует.

Тогда министр энергетики России Александр Новак говорил, что соглашение не было принято из-за изменения позиции нескольких стран. Причем среди государств - членов ОПЕК, выдвинувших дополнительные требования для решения вопроса по "заморозке" объемов добычи нефти, оказалась и Саудовская Аравия, которая заявила, что подпишет соглашение только при участии Ирана, хотя ранее таких условий страна не озвучивала.

Министр указал, что цены на нефть должны окупать проекты и привлекать инвестиции.