Минфин представит предложения по перераспределению неиспользованных бюджетных средств

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ГОРКИ, 5 сентября. /ТАСС/. Минфин должен представить правительству РФ свои предложения по перераспределению неиспользованных выделенных бюджетных средств до 30 сентября, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
"К сожалению, у нас нередка ситуация, когда деньги, выделенные, потом лежат мертвым грузом. Подобная ситуация была и в том году, и в этом году есть проблемы. В любом случае, нужно увеличивать эффективность госрасходов и работать с государственными деньгами и оперативно, и эффективно. Минфин должен держать этот вопрос на контроле и представить правительству предложения по перераспределению неиспользованных средств до 30 сентября", - сказал он.
Премьер-министр отметил, что бюджетным законодательством установлен предельный срок, до которого нужно заключить контракты или объявить о проведении закупок товаров, работ или услуг за счет бюджетных средств. Это нужно сделать до конца сентября.
Медведев призвал как можно быстрее обеспечить освоение этих выделенных лимитов.