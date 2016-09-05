Минфин представит предложения по перераспределению неиспользованных бюджетных средств

ГОРКИ, 5 сентября. /ТАСС/. Минфин должен представить правительству РФ свои предложения по перераспределению неиспользованных выделенных бюджетных средств до 30 сентября, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

"К сожалению, у нас нередка ситуация, когда деньги, выделенные, потом лежат мертвым грузом. Подобная ситуация была и в том году, и в этом году есть проблемы. В любом случае, нужно увеличивать эффективность госрасходов и работать с государственными деньгами и оперативно, и эффективно. Минфин должен держать этот вопрос на контроле и представить правительству предложения по перераспределению неиспользованных средств до 30 сентября", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что бюджетным законодательством установлен предельный срок, до которого нужно заключить контракты или объявить о проведении закупок товаров, работ или услуг за счет бюджетных средств. Это нужно сделать до конца сентября.

Медведев призвал как можно быстрее обеспечить освоение этих выделенных лимитов.