На заводе GM в Петербурге до конца года могут начать выпуск легковых автомобилей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 cентября. /ТАСС/. Выпуск легковых автомобилей до конца текущего года может начаться на заводе, принадлежащем американскому автоконцерну General Motors в Санкт-Петербурге, об этом сообщил журналистам глава комитета по промышленной политике и инновациям города Максим Мейксин.
"Я думаю, что до конца года будет движение, связанное с возобновлением работы завода General Motors, только в другом формате. Начнут выпускать легковые автомобили", - сказал Мейксин. По его словам, на заводе могут начать производство легковых автомобилей не бренда GM. Ранее сообщалось, что General Motors не согласился продать производственную площадку в Петербурге, причина пока неизвестна.
Автоконцерн General Motors полностью остановил и законсервировал производство на своем российском заводе в Санкт-Петербурге 1 июля 2015 года. Производство полного цикла было остановлено в марте после того, как GM объявил о реструктуризации бизнеса в России. Крупноузловая сборка продолжалась еще в течение трех с половиной месяцев.
Завод GM открылся в Петербурге в 2008 году, объем инвестиций в проект оценивался в 300 млн долларов. В 2015 году он производил Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также вел крупноузловую сборку Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. В 2015 году также планировалось расширить мощности предприятия с 98 до 230 тысяч автомобилей, к 2018 году достичь локализации производства в 60%.
В апреле 2015 глава департамента транспортного и специального машиностроения Минпромторга РФ Александр Морозов сообщил со ссылкой на руководителя российского офиса GM Сюзанну Веббер, что автоконцерн может вернуться на рынок России через два-три года.