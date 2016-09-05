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"Т Плюс": следственные действия на предприятиях компании в Коми не проводятся

Экономика и бизнес
5 сентября, 17:00 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева
В компании подчеркнули, что работа идет в штатном режиме, несмотря на возбужденное уголовное дело в отношении руководства
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СЫКТЫВКАР, 5 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Предприятия ПАО "Т Плюс" в Коми работают в штатном режиме, следственные действия в связи с возбужденным в понедельник в отношении руководства уголовным делом на данный момент нигде в Коми не проводятся. Об этом заявили ТАСС в Коми филиале "Т Плюс".

"Следственные действия, обыски нигде не проводятся на данный момент. Все предприятия работают в штатном режиме", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Коми филиала "Т Плюс" Элина Максурова.

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В понедельник следственные органы СК РФ по Коми возбудили уголовное дело в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО "Комплексные энергетические системы" (ЗАО "КЭС", правопреемником которого является ПАО "Т Плюс") по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"). По данным следствия, взятки в сумме более 800 млн рублей давались бывшим членам правительства Коми за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и энергоснабжение и создание комфортных условий работы компании в Коми в целом.

Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года - ЗАО "КЭС Холдинг") - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Объединяет 59 электростанций, среди которых 53 ТЭЦ, четыре ГРЭС и две ГЭС. Общая установленная электрическая мощность станций "Т Плюс" более 16,1 ГВт, тепловая мощность около 60 тыс. Гкал/ час. Ежегодная выработка в группе более 60 млрд кВт/ч электроэнергии и более 100 млн Гкал тепла. Обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России, клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.

Филиал "Т Плюс" в Коми - обособленное подразделение, основная деятельность - производство и поставка тепловой и электроэнергии. В частности, "Т Плюс" принадлежат в Коми ООО "Воркутинские ТЭЦ" (включает ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и центральную водогрейную котельную, которые почти полностью обеспечивают Воркуту теплом и горячей водой за исключением отдаленных поселков - прим. ТАСС), а также ТЭЦ в Инте и Сосногорске, Сыктывкарские и Ухтинские тепловые сети.

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