Историческое событие: смогут ли РФ и Саудовская Аравия повлиять на рынок нефти

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Ситуация на рынке нефти зависит от позиций держав, занимающих ведущую позицию в сфере добычи энергосырья.
Как стало известно в рамках "финансовой двадцатки", Россия и Саудовская Аравия, контролирующие производство более 21% от мирового потребления нефти подписали совместное заявление, нацеленное на стабилизацию рынка энергоносителей.
Цены на нефть находились на некомфортном уровне для стран – экспортеров энергосырья, бюджет которых зависит от ценовой ситуации на рынке. Страны-производители, попытались сократить предложение, договорившись о заморозке уровне добычи, но опасения потерять долю рынка пересилили желание сбалансировать ценовой коридор.
Как отмечают эксперты, соглашение России и Саудовской Аравии является историческим и может переломить ситуацию на рынке в ближайшей перспективе. Цены на нефть взлетели более чем на 5% сразу после объявления о соглашении.
В своем заявлении министры отметили наличие у стран-поставщиков долгосрочных вызовов на мировом рынке нефти, к которым, в том числе, относятся значительное сокращение по всему миру капитальных расходов в нефтедобычу, в частности в геологоразведочные работы, а также массовая отмена и перенос на более поздний срок инвестиционных проектов, что в целом уже привело к более волатильной и, следовательно, неустойчивой ситуации на нефтяном рынке в долгосрочной перспективе как для производителей, так и для потребителей.
Кроме того, министры договорились продолжить консультации по ситуации на рынке нефти и создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать фундаментальные показатели рынка нефти и вырабатывать рекомендации по мерам и совместным действиям для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка.
Страны - производители нефти не торопятся снижать добычу, опасаясь потери доли рынка. Хотя именно эта мера помогла бы стабилизировать цены на нефть, спрос на которую превышает предложение на 1,5 млн баррелей в сутки.
"Заморозка" добычи на уровнях января не отразится на экономиках стран-экспортеров, чьи показатели производства нефти были на исторических максимумах, считают эксперты. Речь идет о Саудовской Аравии, России, а также Венесуэле и Катаре.
Вместе с тем для тех стран, которые собирались нарастить добычу (Ирак и Иран), "заморозка" может иметь принципиальное значение, поскольку они не смогут нарастить долю на рынке.
17 апреля в Дохе состоялась встреча представителей стран-производителей нефти, где планировалось договориться о "заморозке" добычи. На встречу приехали делегации 18 стран, 19-й участник переговоров (Иран) в преддверии встречи отказался обсуждать вопрос о "заморозке" добычи нефти, пояснив, что с него лишь недавно были сняты международные санкции.
Участники так и не смогли договориться о стабилизации добычи сырья на уровне января 2016 года. Переговоры, длившиеся более 12 часов, закончились заявлениями сторон о том, что им нужно еще немного времени на размышления, а рынок и так себя неплохо чувствует.
Министр энергетики Александр Новак отмечал тогда, что соглашение не было принято из-за изменения позиции нескольких стран. Саудовская Аравия оказалась среди тех государств-членов ОПЕК, которые выдвинули дополнительные требования для решения вопроса по "заморозке" добычи нефти.
В частности, Саудовская Аравия заявила, что она подпишет соглашение только при участии Ирана, хотя ранее таких условий страна не выдвигала. Свою позицию по этому вопросу также изменили Кувейт и Катар.
Переговоры о "заморозке" добычи нефти на уровне января 2016 года странами-экспортерами продолжаются с весны 2016 года.