Историческое событие: смогут ли РФ и Саудовская Аравия повлиять на рынок нефти

Ситуация на рынке нефти зависит от позиций держав, занимающих ведущую позицию в сфере добычи энергосырья.

Как стало известно в рамках "финансовой двадцатки", Россия и Саудовская Аравия, контролирующие производство более 21% от мирового потребления нефти подписали совместное заявление, нацеленное на стабилизацию рынка энергоносителей.

Историческое событие

Цены на нефть находились на некомфортном уровне для стран – экспортеров энергосырья, бюджет которых зависит от ценовой ситуации на рынке. Страны-производители, попытались сократить предложение, договорившись о заморозке уровне добычи, но опасения потерять долю рынка пересилили желание сбалансировать ценовой коридор.

Как отмечают эксперты, соглашение России и Саудовской Аравии является историческим и может переломить ситуацию на рынке в ближайшей перспективе. Цены на нефть взлетели более чем на 5% сразу после объявления о соглашении.

В своем заявлении министры отметили наличие у стран-поставщиков долгосрочных вызовов на мировом рынке нефти, к которым, в том числе, относятся значительное сокращение по всему миру капитальных расходов в нефтедобычу, в частности в геологоразведочные работы, а также массовая отмена и перенос на более поздний срок инвестиционных проектов, что в целом уже привело к более волатильной и, следовательно, неустойчивой ситуации на нефтяном рынке в долгосрочной перспективе как для производителей, так и для потребителей.

Кроме того, министры договорились продолжить консультации по ситуации на рынке нефти и создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать фундаментальные показатели рынка нефти и вырабатывать рекомендации по мерам и совместным действиям для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка.

Каковы риски стран?

Страны - производители нефти не торопятся снижать добычу, опасаясь потери доли рынка. Хотя именно эта мера помогла бы стабилизировать цены на нефть, спрос на которую превышает предложение на 1,5 млн баррелей в сутки.

"Заморозка" добычи на уровнях января не отразится на экономиках стран-экспортеров, чьи показатели производства нефти были на исторических максимумах, считают эксперты. Речь идет о Саудовской Аравии, России, а также Венесуэле и Катаре.

Вместе с тем для тех стран, которые собирались нарастить добычу (Ирак и Иран), "заморозка" может иметь принципиальное значение, поскольку они не смогут нарастить долю на рынке.

Позиции сторон

Венесуэла, экономика которой сильно пострадала от низких цен на нефть, стала инициатором "заморозки" добычи.

Саудовская Аравия долгое время отказывалась от снижения нефтедобычи, стараясь. таким образом, не пустить на рынок сланцевые проекты. Добыча сложнодоступного "сланца" делает нерентабельными проекты в условиях низких цен на нефть. Вместе с тем, Эр-Рияд согласился с предложением "заморозить" добычу

Россия пояснила: решение о стабилизации производства, а не о его сокращении связано в том числе и с особенностями нефтедобычи в стране.

ОАЭ поддержали инициативу, назвав текущие цены "неприемлемыми".

Иран конструктивно отнесся к предложениям по "заморозке" добычи, но готовности присоединиться к ним пока не высказал. Представители Тегерана назвали предложение "нелогичным", поскольку страна долгое время находилась под санкциями, в то время как другие наращивали добычу.

Ирак выступил с заявлением о готовности "заморозить" добычу нефти.

Поможет ли "заморозка" стабилизировать цены?

Эффект от "заморозки" уровня добычи нефти будет краткосрочным без участия в переговорах США, Норвегии, Мексики и Бразилии, считают аналитики.

В Sberbank CIB отметили, что в случае реализации цена энергосырья вырастет на $5-10 за баррель, добыча в США

Встреча в Дохе: договориться не удалось

17 апреля в Дохе состоялась встреча представителей стран-производителей нефти, где планировалось договориться о "заморозке" добычи. На встречу приехали делегации 18 стран, 19-й участник переговоров (Иран) в преддверии встречи отказался обсуждать вопрос о "заморозке" добычи нефти, пояснив, что с него лишь недавно были сняты международные санкции.

Участники так и не смогли договориться о стабилизации добычи сырья на уровне января 2016 года. Переговоры, длившиеся более 12 часов, закончились заявлениями сторон о том, что им нужно еще немного времени на размышления, а рынок и так себя неплохо чувствует.

Министр энергетики Александр Новак отмечал тогда, что соглашение не было принято из-за изменения позиции нескольких стран. Саудовская Аравия оказалась среди тех государств-членов ОПЕК, которые выдвинули дополнительные требования для решения вопроса по "заморозке" добычи нефти.

В частности, Саудовская Аравия заявила, что она подпишет соглашение только при участии Ирана, хотя ранее таких условий страна не выдвигала. Свою позицию по этому вопросу также изменили Кувейт и Катар.

Переговоры о "заморозке" добычи нефти на уровне января 2016 года странами-экспортерами продолжаются с весны 2016 года.