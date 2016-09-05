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Историческое событие: смогут ли РФ и Саудовская Аравия повлиять на рынок нефти

Экономика и бизнес
5 сентября, 16:58 UTC+3
Как стало известно в рамках "финансовой двадцатки", Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение, нацеленное на стабилизацию рынка энергоносителей
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Ситуация на рынке нефти зависит от позиций держав, занимающих ведущую позицию в сфере добычи энергосырья.

Как стало известно в рамках "финансовой двадцатки", Россия и Саудовская Аравия, контролирующие производство более 21% от мирового потребления нефти подписали совместное заявление, нацеленное на стабилизацию рынка энергоносителей.

Историческое событие

Цены на нефть находились на некомфортном уровне для стран – экспортеров энергосырья, бюджет которых зависит от ценовой ситуации на рынке. Страны-производители, попытались сократить предложение, договорившись о заморозке уровне добычи, но опасения потерять долю рынка пересилили желание сбалансировать ценовой коридор.

Как отмечают эксперты, соглашение России и Саудовской Аравии является историческим и может переломить ситуацию на рынке в ближайшей перспективе. Цены на нефть взлетели более чем на 5% сразу после объявления о соглашении.

В своем заявлении министры отметили наличие у стран-поставщиков долгосрочных вызовов на мировом рынке нефти, к которым, в том числе, относятся значительное сокращение по всему миру капитальных расходов в нефтедобычу, в частности в геологоразведочные работы, а также массовая отмена и перенос на более поздний срок инвестиционных проектов, что в целом уже привело к более волатильной и, следовательно, неустойчивой ситуации на нефтяном рынке в долгосрочной перспективе как для производителей, так и для потребителей.

Кроме того, министры договорились продолжить консультации по ситуации на рынке нефти и создать совместную мониторинговую рабочую группу, которая будет отслеживать фундаментальные показатели рынка нефти и вырабатывать рекомендации по мерам и совместным действиям для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка.

Каковы риски стран?

Страны - производители нефти не торопятся снижать добычу, опасаясь потери доли рынка. Хотя именно эта мера помогла бы стабилизировать цены на нефть, спрос на которую превышает предложение на 1,5 млн баррелей в сутки.

"Заморозка" добычи на уровнях января не отразится на экономиках стран-экспортеров, чьи показатели производства нефти были на исторических максимумах, считают эксперты. Речь идет о Саудовской Аравии, России, а также Венесуэле и Катаре.

Вместе с тем для тех стран, которые собирались нарастить добычу (Ирак и Иран), "заморозка" может иметь принципиальное значение, поскольку они не смогут нарастить долю на рынке.

Позиции сторон

  • Венесуэла, экономика которой сильно пострадала от низких цен на нефть, стала инициатором "заморозки" добычи.
  • Саудовская Аравия долгое время отказывалась от снижения нефтедобычи, стараясь. таким образом, не пустить на рынок сланцевые проекты. Добыча сложнодоступного "сланца" делает нерентабельными проекты в условиях низких цен на нефть. Вместе с тем, Эр-Рияд согласился с предложением "заморозить" добычу
  • Россия пояснила: решение о стабилизации производства, а не о его сокращении связано в том числе и с особенностями нефтедобычи в стране.
  • ОАЭ поддержали инициативу, назвав текущие цены "неприемлемыми".
  • Иран конструктивно отнесся к предложениям по "заморозке" добычи, но готовности присоединиться к ним пока не высказал. Представители Тегерана назвали предложение "нелогичным", поскольку страна долгое время находилась под санкциями, в то время как другие наращивали добычу.
  • Ирак выступил с заявлением о готовности "заморозить" добычу нефти.

Поможет ли "заморозка" стабилизировать цены?

  • Эффект от "заморозки" уровня добычи нефти будет краткосрочным без участия в переговорах США, Норвегии, Мексики и Бразилии, считают аналитики.
  • В Sberbank CIB отметили, что в случае реализации цена энергосырья вырастет на $5-10 за баррель, добыча в США

Встреча в Дохе: договориться не удалось

17 апреля в Дохе состоялась встреча представителей стран-производителей нефти, где планировалось договориться о "заморозке" добычи. На встречу приехали делегации 18 стран, 19-й участник переговоров  (Иран) в преддверии встречи отказался обсуждать вопрос о "заморозке" добычи нефти, пояснив, что с него лишь недавно были сняты международные санкции.

Участники так и не смогли договориться о стабилизации добычи сырья на уровне января 2016 года. Переговоры, длившиеся более 12 часов, закончились заявлениями сторон о том, что им нужно еще немного времени на размышления, а рынок и так себя неплохо чувствует.

Министр энергетики Александр Новак отмечал тогда, что соглашение не было принято из-за изменения позиции нескольких стран. Саудовская Аравия оказалась среди тех государств-членов ОПЕК, которые выдвинули дополнительные требования для решения вопроса по "заморозке" добычи нефти.

В частности, Саудовская Аравия заявила, что она подпишет соглашение только при участии Ирана, хотя ранее таких условий страна не выдвигала. Свою позицию по этому вопросу также изменили Кувейт и Катар.

Переговоры о "заморозке" добычи нефти на уровне января 2016 года странами-экспортерами продолжаются с весны 2016 года.

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